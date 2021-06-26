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Намагається приміряти на себе роль совісті народу. Верещук про відеозвернення Порошенка

26 червня 2021 17:10

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Верещук заявила, що п'ятий президент у відеозверненні розкрив державну таємницю щодо "справи вагнерівців"

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Ірина Верещук розкритикувала п'ятого президента України Петра Порошенка та його нещодавнє відеозвернення.

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Про це вона написала у Facebook.

"Він намагається приміряти на себе роль совісті народу та морального авторитета нації. Згадує нещодавнє інтерв’ю президента Зеленського, чіпляється за слова з інтерв’ю, знову стогне про історію з "вагнерівцями", пробує соромити, докоряти та повчати. Все це, м’яко кажучи, дивно чути від героя численних плівкових скандалів та гучних корупційних історій. Я не кажу, що Порошенко є уособленням брехні та цинізму, але коли він починає говорити про мораль та повчати чинну владу – це ріже слух", – написала Верещук.

Порошенко у відеозверненні заговорив про "справу вагнерівців". За словами Верещук, це справи військової розвідки, це державна таємниця, їх не можна обговорювати публічно.

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"Уповноважені особи в належний спосіб все з’ясують і те, що може бути публічним, таким стане. Так само, як буде з’ясовано багато інших речей періоду Порошенка, що стосуються сектору оборони та безпеки. Я не стверджую, що Порошенко особисто винен у військових невдачах 2014-2015 років, але мені здається, що колишній президент зовсім не в позиції читати мораль чинній владі та президенту Зеленському зокрема", - підсумувала Верещук.

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Раніше ми повідомляли, що п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенко нібито збиралися примусово доставити на допит до Державного бюро розслідувань. Але це виявилося фейком і в ДБР все спростували.

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