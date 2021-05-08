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П'ять відсотків населення Галичини зникло, коли прийшла радянська влада – Кошулинський

8 травня, 00:28

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Де б не воювали українці, в радянській армії чи в німецькій, вони воювали не за власним бажанням, сказав старший сержант

З 1939 по 1941 рік радянська влада, яка прийшла в Галичину, зменшила населення на 200 тисяч.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свободи слова Савіка Шустера" заявив старший сержант 44 артилерійської бригади (у 2015 році) Руслан Кошулинський.

"П'ять відсотків населення Галичини просто зникло, перестало існувати. І коли потім прийшли німці, 80 тисяч стояли в черзі – просто в черзі – в дивізію СС "Галичина". Вони б зубами гризли більшовиків за те, що вони ґвалтували, вбивали ... Яка різниця була для українців – Бухенвальд або ГУЛАГ. Тому ми говоримо, що наша основа – це Українська народна республіка. Всі інші армії для них були окупаційними", – сказав він.

Він зазначив, що де б не воювали українці, в радянській армії чи в німецькій, вони воювали не за власним бажанням.

Також, за словами Кошулинського, в Нюрнберзькому процесі не було сказано жодного слова про засудження СС "Галичина". Тому у дивізійників за кордоном є свої музеї, товариства і це легально. Вони не засуджені.

"Вони такі ж українці, як і всі. Ми повинні від них відмовитися? Ні, не можемо! Або ми повинні відмовитися від воїнів Червоної армії. Теж ні! Але кожен хоче принести своє бачення. Наше бачення – українська опція – все це були окупаційні війська. І все це чужі наративи. 9 травня – це чужий наратив. Який у нас будильник – московський або європейський?", – зазначив Кошулинський.

Нагадаємо, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що проведення в Києві маршу на честь створення дивізії СС "Галичина" шкодить іміджу України як всередині, так і за кордоном.

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