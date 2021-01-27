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  1. Політика

Путіну плювати на людей. Навіщо насправді Росії потрібні "ДНР" і "ЛНР"

27 січня, 10:17

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Господарю Кремля Донбас потрібен не тільки як важіль тиску на Україну

Кремль не зацікавлений у розвитку окупованих територій України. Росії потрібні т. зв. "ЛНР" і "ДНР"як полігон, на якому можна випробовувати військові й медичні розробки.

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Про це йдеться в Білій книзі Служби зовнішньої розвідки України.

Розвідники відзначають, що насамперед президенту РФ Володимиру Путіну потрібні не самі окуповані території Донбасу, а лише інструмент для дестабілізації ситуації в Україні.

Фото: СЗР

Прояви маргіналізації окупованих Росією українських територій Донбасу:

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  • це "сіра зона" в найширшому сенсі – тут іде відмивання грошей російських еліт і силовиків, збувається низькоякісна російська продукція, перевіряються політичні технології контролю над населенням;
  • подальша криміналізація політичних і господарських відносин у верхівці т. зв. "ДНР і ЛНР";
  • зношення окремих критичних об'єктів інфраструктури майже на 100%;
  • люмпенізація населення, його повернення до примітивних форм економічних відносин;
  • випробування в ОРДЛО нової військової техніки, яка ще не пройшла всіх етапів випробувань для російської армії і може бути недосконалою, а отже, додатково небезпечною;
  • приховане тестування на населенні нових медичних препаратів і вакцин, які не до кінця випробувані й можуть бути небезпечні для людей.

Як повідомляли новини "Сьогодні", віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповідав, скільки Росія витрачає на зарплати в "ЛНР" і "ДНР". Люди на окупованих територіях отримують зарплати з російського бюджету, отже, російським платникам податків ще доводиться утримувати українців.

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Зі свого боку один з ватажків бойовиків, колишній командир терористичного бандформування "Схід" Олександр Ходаковський визнав, що Росія не приєднає до себеокуповані території.

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Росія Донбас розвідка СВР Володимир Путін

Джерело: Сьогодні

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