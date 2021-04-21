Путіну треба давати по зубам, він розуміє тільки мову сили – Яценюк

Президент РФ Володимир Путін хамить всьому світу і дуже давно перейшов усі "червоні лінії", однак західні партнери України не завжди усвідомлювали, що він сам визначає їх.
Про це лідер партії "Народний фронт", прем‘єр-міністр (2014-2016) Арсеній Яценюк заявив у програмі "Сьогодні ввечері" на телеканалі "Україна 24".
"Дуже прикро, що ще з тих часів, коли він напав на Грузію, наші західні партнери не прийняли рішення про те, що Путіну треба давати по зубам, – заявив політик і додаав. - Путін розуміє тільки мову сили".
У нинішньому виступі Путін "хамить всьому світу" і "цинічно й нахабно погрожує", наголосив Яценюк: "Він робить це по одній простій причині – він не відчуває того, що західний світ йому не дасть можливості переходити червоні лінії і що саме західний світ ці червоні лінії буде встановлювати".
Лідер "Народного фронту" зазначив, що Путін згадав у своєму виступі про Україну в контексті свого поплічника Януковича, коли "почав розповідати про державний переворот":
"Це Путін разом з Януковичем хотіли зробити в Україні державний переворот. І народ України їм не дав можливості це зробити. І він з цією травмою живе не тільки з 2014-го, а ще з 2004 року". Путін заявив також, що буде захищати Лукашенка, як він і захищав Януковича.
"Це дуже хамська манера ворожого президента ворожої країни, яка потребує самої жорсткої реакції як з боку України, так і з боку всього світового співтовариства. І це не просто слова. Він буде реагувати тільки на дії. А слова для нього – пусті звуки", – сказав політик.
Лідер "Народного фронту" підкреслив, що вважає останню реакцію на агресію Путіна з боку західних партнерів більш адекватною: "Вони нарешті усвідомили, що він їм загрозу так само представляє. Сьогодні Україна боронить і Україну, і кордони Європейського Союзу. Ми сьогодні стоїмо на цьому фронті".
Щодо реакції колективного Заходу, Яценюк нагадав, що США ввели санкції проти Росії. Вони не напряму́ пов’язані з Україною, зазначив він, проте США заявили, що боротимуться за свої інтереси та інтереси України.
Наступний етап, наголосив він, – це позиція Європи: "Європа повинна говорити в один голос. Адже це стосується безпеки Європи і її громадян".
"Колективний Захід тут повинен займати дуже жорстку позицію і допомогти Україні. Як постачанням озброєння, так і запровадженням санкцій, так і жорстким діалогом з Путіним. Усі повинні стояти зараз пліч-о-пліч разом з Україною", – наголосив він.
Нагадаємо, сьогодні Путін виступив перед Федеральними зборами і кілька хвилин говорив про силу російської зброї та червоні лінії, хоча 2018 року він говорив про це близько години.
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