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Путіну треба дати жорстку відповідь на спроби вдавати посередника – Яценюк

31 березня, 18:40

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Слід припинити суперечливі ініціативи у справі мирного врегулювання, каже лідер "Народного фронту"

Президент РФ Володимир Путін перейшов у наступ проти України, тож лише повна ясність сигналів з Києва, принциповість його позиції і масштабне посилення нашої обороноздатності дозволять захистити нашу державу від нової атаки Москви.

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Про це лідер партії "Народний фронт", прем’єр-міністр (2014-2016) Арсеній Яценюк пише на своїй сторінці у Facebook.

Політик нагадав, що недавно президент Володимир Зеленський заявив, що розглядає можливість окремих контактів із учасниками нормандського формату. "Необережно висловлену ідею оперативно використав Кремль, щоб провести переговори з Берліном і Парижем, але без Києва", – підкреслив Яценюк.

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Керівництву України завжди варто добре зважувати ініціативи, які може використати ворог, наголосив Яценюк: "Це було актуально і в 2014 році, коли необережність розвалила створений нами Женевський формат за участю США і ЄС. Це актуально і зараз".

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"Добре, що лідери Франції та Німеччини протверезили Путіна, який спробував за нашою спиною знову перекласти відповідальність на Україну", – додав лідер НФ.

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Проте сам факт такої провокації вимагає відповіді. Насамперед, підкреслив Яценюк, потрібно невідкладно ініціювати телефонну розмову керівників України, Німеччини і Франції: "Треба ініціювати спільний діалог найвищого рівня між Києвом, Берліном, Парижем і Вашингтоном".

Лідер НФ підкреслив, що треба "припинити какофонію непродуманих і суперечливих ініціатив у справі мирного врегулювання" і наголосив на необхідності "дати жорстку відповідь президента України на систематичні спроби Путіна вдавати з себе посередника, а з окупантів в ОРДЛО – реальну переговорну сторону".

"Міжнародні обставини змінилися. Путін перейшов у наступ. Лише повна ясність сигналів з Києва, принциповість позиції офіційної влади України і масштабне посилення нашої обороноздатності дозволять захистити нашу державу від нової атаки Москви, яка наростає", – підкреслив Яценюк.

Нагадаємо, Меркель і Макрон вказали Путіну, що переговори щодо Донбасу треба проводити в "нормандському форматі", тобто за участю України.

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Арсеній Яценюк Володимир Путін нормандський формат

Джерело: Сьогодні

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