Путіну людей не шкода: Данілов пояснив ескалацію на Донбасі

Україна точно не збирається провокувати окупантів на загострення ситуації на фронті

Загострення на Донбасі з боку Росії може бути пов'язано з політичними змінами у світі, а військова присутність окупантів поблизу кордонів нікуди не зникала з початку війни.

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Про це розповів в інтерв'ю LB.ua секретар РНБО Олексій Данілов.

Він нагадав, що росіяни з 2014 року ніколи своїх військ не прибирали з кордону: як почали військові дії, так постійно їх там і тримають у великій кількості. Хоча на сьогодні є певна активізація.

"Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна. З нашого боку, ми не плануємо жодних загострень, тому що цінуємо життя кожного нашого солдата і хочемо, щоб все якомога швидше закінчилося. Президент робить все від нього залежне. Путіну людей не шкода, це велика проблема", – сказав Данілов.

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Також він пов'язує нинішню ескалацію з боку Росії із серйозними політичними процесами у світі.

"заміна лідерів відбуваються в Європі – Меркель скоро йде на відпочинок. У Сполучених Штатах – зміна влади. США, Японія, Індія й Австралія створюють власний союз для захисту від впливу Китаю у регіоні Індійського та Тихого океанів. Індія, яка багато співпрацювала з РФ, зараз співпрацює з США. Відбуваються тектонічні процеси", – резюмував секретар РНБО.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі тільки за останні два тижні загинули 10 українських військових.

Відео: Сьогодні

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