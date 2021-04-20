Путін вбивця чи ні? Меркель відповіла на питання українського депутата (відео)

Після гучної заяви Байдена про Путіна, тепер таке ж визнання хочуть чути від інших світових лідерів – канцлер дала свою відповідь

Канцлер Німеччини Ангела Меркель не змогла однозначно відповісти на питання українського депутата Олексія Гончаренка, чи вважає президента РФ Володимира Путіна вбивцею.

Реклама

Про це йшлося під час її онлайн-включення в засідання Парламентської асамблеї Ради Європи.

Гончаренко задав їй чітке питання, чи вважає вона російського президента вбивцею чи ні, але отримав дипломатичну відповідь.

"Що стосується Володимира Путіна, коли мова йде про критику на його адресу, я його теж критикую, в тому числі в особистому спілкуванні. Я намагаюся критикувати те, що вважаю неприйнятним в плані прав людини в Росії", – сказала Меркель.

Нагадаємо, сьогодні в ПАРЄ за участю Гончаренка виник інший скандал- президент організації перервав виступ депутата після того, як він продемонстрував простріляний на Донбасі російськими кулями український прапор.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама