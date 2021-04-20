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Путін вбивця чи ні? Меркель відповіла на питання українського депутата (відео)

20 квітня, 17:35

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Після гучної заяви Байдена про Путіна, тепер таке ж визнання хочуть чути від інших світових лідерів – канцлер дала свою відповідь

Канцлер Німеччини Ангела Меркель не змогла однозначно відповісти на питання українського депутата Олексія Гончаренка, чи вважає президента РФ Володимира Путіна вбивцею.

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Про це йшлося під час її онлайн-включення в засідання Парламентської асамблеї Ради Європи.

Гончаренко задав їй чітке питання, чи вважає вона російського президента вбивцею чи ні, але отримав дипломатичну відповідь.

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"Що стосується Володимира Путіна, коли мова йде про критику на його адресу, я його теж критикую, в тому числі в особистому спілкуванні. Я намагаюся критикувати те, що вважаю неприйнятним в плані прав людини в Росії", – сказала Меркель.

Нагадаємо, сьогодні в ПАРЄ за участю Гончаренка виник інший скандал- президент організації перервав виступ депутата після того, як він продемонстрував простріляний на Донбасі російськими кулями український прапор.

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Олексій Гончаренко Ангела Меркель Володимир Путін ПАРЄ

Джерело: Сьогодні

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