Політика
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі 📋 Як підготуватися до НС 🔔 Загроза війни з Росією
СЬОГОДНІ Новини політики

Путін ошукує Захід – у РФ пояснили бандитську схему щодо України

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 січня, 15:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Господар Кремля схожий на авторитетну людину з "Бандитського Петербурга" і поводиться відповідно
Путін хоче вибити собі поступки щодо України. Колаж "Сьогодні"
Путін хоче вибити собі поступки щодо України. Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін влаштував бандитський торг із Заходом за допомогою військової сили, щоб вибити собі поступки щодо України.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу "Україна 24" російський журналіст Роман Попков.

Реклама

Путін схожий на людину з "Бандитського Петербурга"

За словами журналіста, важливо правильно розуміти психотип Путіна.

"Психотип Путіна дивний: суміш кадрового співробітника КДБ та авторитетної людини з "Бандитського Петербурга" (російський кримінальний телесеріал. – Ред.). Цей психотип і дає йому так поводитися. Путін кілька місяців ошукує світову спільноту: він на неї тисне, намагається залякати, а потім уже через тимчасове послаблення тиску триває стадія торгу", – сказав Попков.

Роман Попков
Роман Попков

Чого ж добивається господар Кремля?

Російський журналіст вважає, що головна мета провокацій Путіна – Україна.

Реклама

"Для Путіна важливо змусити Київ виконувати Мінські домовленості (на умовах Кремля. – Ред.)… Це буде гарантією, що Україна не зможе інтегруватися в західні структури безпеки (НАТО. – Ред.). Він на це тисне. Буде тиск то посилювати, то послаблювати. Такий бандитський торг триватиме", – наголосив він.

Путін хоче змусити Київ виконувати Мінські домовленості
Путін хоче змусити Київ виконувати Мінські домовленості / Фото: сайт Кремля

Путін висунув ультиматум, але Захід відмовив

Конфлікт між Україною та Росією почав загострюватися напередодні переговорів Кремля зі США щодо гарантій безпеки. Росія підтягнула до кордону з Україною стотисячну армію.

12 січня відбулися переговори в Раді Росія – НАТО, на яких обговорювали вимоги Москви – відмовитись від розширення Альянсу і в жодному разі не приймати туди Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії. 10 січня відбулися такі самі переговори між США та РФ.

Реклама

Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин. Одночасно господар Кремля попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".

26 січня посол США в Росії Джон Салліван передав у МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції про гарантії безпеки. Крім того, НАТО передало Росії свою письмову відповідь на ультиматум Путіна. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг додав, що союзники окреслили три основні позиції, за якими готові досягати прогресу.

Зі свого боку Володимир Путін поскаржився, що американська сторона так і не дала відповіді на головне питання – гарантії нерозширення НАТО.

22 січня командувач операції Об'єднаних сил (ООС) генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк в інтерв'ю виданню The Times заявив, що можливою датою вторгнення Росії може стати 20 лютого, коли у Пекіні закінчаться зимові Олімпійські ігри. За його словами, в Україні достатньо людей, які готові захищати країну та воювати з росіянами навіть голіруч.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Політика
Показати ще
Реклама
Останні новини
Пряма трансляція ukraine24
Doodle Сьогодні
30 січня. Гліб Котельников. Рівно 150 років тому народився винахідник першого ранцевого парашута, що завоював увесь світ. Хоча спочатку він був актором…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Опитування
Влада
Візит Зеленського до Байдена у Вашингтон
Докладніше
Комаровський в темі
Який тест на COVID-19 надійніший
Думка Комаровського
Читати статтю
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Кейт Вінслет для LA Times
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Для батьків
Аптечка малюка у відпустці і дома
Зібрати
Прийдешні події в сферах музики і кіно

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Політика
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти