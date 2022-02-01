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Путін програв щодо України – з Кремля чується жалібне скиглення

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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1 лютого, 09:02
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Після нищівної поразки господар Кремля тепер "гадитиме, де зможе", вважає ексрозвідник КДБ
За словами Швеця, Кремль отримав сильний удар із боку Китаю.
За словами Швеця, Кремль отримав сильний удар із боку Китаю. / Фото: Колаж: Сьогодні

Підготовлений пакет санкцій США, а також масові постачання озброєння до України справили враження у Кремлі.

Про це заявив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі Україна 24 ексрозвідник КДБ СРСР Юрій Швець.

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"Жалібне скиглення"

"Зважаючи на все, Путін програв. В останні кілька днів, коли почалися масові постачання ракет та іншої техніки до України, коли почалося оточення країнами НАТО західного флангу РФ, навчання в Середземному морі, в районі Північної Атлантики, намічаються навчання в Арктиці, перекидання новітніх винищувачів F-35 на східний фланг НАТО... все це, певне, справило враження", – сказав він.

Екс-розвідник КДБ СРСР Юрій Швець.
Екс-розвідник КДБ СРСР Юрій Швець. / Фото: Гордон

Також Швець додав до списку пакет санкцій, які підготували США:

"Все це привело до того, що Кремль затремтів. Десь 2-3 дні тому з Кремля через його підконтрольні ЗМІ та пропагандистів чується жалібне скиглення".

Китай та Байден

При цьому, за словами Швеця, Кремль отримав сильний удар з боку країни, на яку вони дуже сподівалися.

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"Я маю на увазі Китай – він дав просто удар під дих. 25 січня Сі Цзіньпін (глава КНР. – Ред.) провів відеоконференцію з лідерами країн Середньої Азії... Росію туди навіть не покликали. Сенс цієї конференції полягав у тому, що Китай бере ці країни собі під крильце – і Росія там ні до чого. Тобто Росія отримала удар із двох сторін – із заходу та південного сходу".

На його думку, все було б добре, якби не відбулася розмова президента України Володимира Зеленського із президентом США Джо Байденом.

"Навіть якби на цьому все завершилося, то теж нічого. Так би мовити, всередині коаліції можна було б усе залагодити і забути про неприємний осад. Але найбільша неприємність сталася в тому, що хтось із високопосадовців Офісу президента України повідомив і про це та, гадаю, спотворив зміст цієї розмови", – сказав він.

"Путіна розіграли"

За словами ексрозвідника, сам Володимир Путін не знає, що робити:

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"Для цього він повинен отримати вказівки від Сі Цзіньпіня, до якого він поїде на початку лютого. Ще буквально тиждень тому в Кремлі мали ілюзії, що Китай "з нами і нас підтримає" – вони виявилися неспроможними.

Тобто Путіна розіграли. І стратегія, яку він може підтримувати... це, якщо називати речі політологічною мовою, політика "універсального спойлера". Тобто гадитиме, де зможе".

Що відомо про колишнього розвідника Швеця

Юрій Швець – радянський розвідник, майор КДБ з 1980 по 1990 рік, колишній кореспондент служби радянського державного інформаційного агентства ТАРС, пізніше – американський журналіст, блогер. Серед іншого, закінчив Академію зовнішньої розвідки, де навчався разом із президентом РФ Володимиром Путіним.

Також обіймав посаду у вашингтонській резидентурі Першого головного управління КДБ СРСР.

Нагадаємо, експерти заявили, що президент Росії Володимир Путін у конфлікті з Україною. робить ставку не на військову силу, а на дестабілізацію всередині української держави та на проросійськи налаштованих жителів ОРДЛО

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