Путін заперечує існування Росії? Резніков пояснив різницю між корінними народами і нацменшинами

Віце-прем'єр нагадав, що поняття "корінні народи", було закріплене в українській Конституції ще 25 років тому

Заяви вищого керівництва РФ, що законопроєкт про корінні народи в Україні веде до дискримінації, – маніпулятивні і позбавлені здорового глузду. Це поняття було закріплене в українській Конституції ще 25 років тому, а президент Володимир Путін подібними заявами заперечує існування Росії.

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Про це заявив віце-прем'єр-міністр – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає "Цензор.НЕТ".

Він додав, що внесення законопроєкту "Про корінні народи України" повністю відповідає Конституції .

"Поняття "корінні народи" було закріплено у Конституції України 28 червня 1996 року. Рівно 25 років тому. У статтях 11, 92 та 119 Конституції ще чверть століття тому було зафіксовано, що поняття "корінні народи" та "національні меншини" не є тотожними. При цьому статтею 92 прямо передбачено, що права корінних народів і національних меншин визначаються виключно законами України", – сказав Резніков.

До свого закону у Росії питань немає?

Резніков також відзначив, що в російському законодавстві поняття корінного народу присутнє вже понад 20 років і до відповідного переліку входить 47 народів, але серед них "немає не тільки українців, білорусів, татар чи якутів, але й самих росіян", і це Росію не бентежить.

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"І російська влада не вважає свій закон дискримінаційним чи таким, що "ділить на сорти". Навпаки – це подається як політика забезпечення прав та інтересів, які потребують особливого захисту держави", – зазначив віце-прем'єр.

Чим корінні народи відрізняються від нацменшин

Резніков також пояснив, у чому різниця між корінними народами та національними меншинами.

Корінним народом вважається етнічна спільнота, яка складає меншість у структурі населення країни, тісно пов’язана своїм походженням з певною територією і головне – на відміну від національної меншини немає етнічно спорідненого державного утворення. Тобто немає власної держави .

"Скажімо, немає іншої держави, крім України, яка повинна опікуватися збереженням та розвитком кримськотатарської мови. Тому кримські татари, караїми і кримчаки – це корінні народи, а, скажімо, шведи, серби чи калмики, які живуть на території України кілька століть, це національні меншини", – уточнив Резніков.

Путін не вважає Росію державою?

За словами віце-прем'єра, в Україні живуть представники понад 100 національностей, що мають свої національні держави, і вищі посадові особи Російської Федерації своїми заявами "фактично поставили під сумнів, що у етнічних росіян є своя держава".

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"З їхніх слів виходить, що Росія не є такою державою. Я глибоко стурбований такою позицією, адже це створює небезпеку порушення прав та нехтування законними інтересами етнічних росіян у Росії. Це кричущий прецедент, на який має відреагувати міжнародна спільнота", – зазначив Рєзніков.

Нагадаємо, напередодні Володимир Путін "порадував" кількома гучними заявами, наприклад, звинуватив Україну в нацизмі і заявив, що ракети НАТО з нашої країни будуть націлені на Москву.

Ми також писали, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що заява президента РФ Володимира Путіна щодо законопроєкту про корінні народи України виглядає дивною і назвав її "пропагандистською накруткою".