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Путін пояснив роль України у спробах зупинити "Північний потік-2"

17 лютого, 13:04

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Господар Кремля дивується, що Захід так запекло намагається ввести санкції

Росія перебуває під загрозою нових санкцій проти "Північного потоку-2", і російський президент Володимир Путін заявив, що це пов'язано з "проєктом Заходу в Україні". Про це він сказав на зустрічі з лідерами парламентських фракцій.

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Його дивує завзяте прагнення зупинити будівництво російського газопроводу.

"Чому всі так крутяться навколо "Північного потоку – 2"? Хочуть змусити Росію платити за їхній геополітичний проєкт в Україні. Ось і все. Все насправді досить примітивно. Все просто, ми це давно розуміємо. Але такий світ, в якому ми живемо", – сказав Путін.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно сенатори Конгресу США закликали Байдена ввести санкції проти "Північного потоку – 2". Вони стурбовані появою в ЗМІ інформації про те, що уряд Німеччини пропонував Вашингтону "знехтувати санкціями, передбаченими законом". Водночас США і Німеччина почали переговори щодо "ПП-2".

Зі свого боку в Бундестазі вимагають заморозити Nord Stream 2. Німецькі депутати вважають, що Росія зійшла зі шляху демократії.

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Росія Володимир Путін Північний потік 2

Джерело: Сьогодні

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