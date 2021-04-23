Путін нічого Україні не віддасть, йому не можна тиснути руку – Гордон

Спроби вести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним не приносять користі, хоча президент України Володимир Зеленський все ще думає, що конструктивний діалог можливий. Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив журналіст Дмитро Гордон.

"Мені здається, що Володимир Олександрович до кінця не розуміє, що з Путіним не можна вести жодних переговорів. Путін нічого Україні не віддасть. Віддають тільки сильним або сильнішим за тебе. Слабким не дають нічого", – зазначив журналіст.

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За його словами – рецепт від самодурства Путіна є, але для його досягнення Україні потрібно припинити спроби контактувати з російською владою.

"Путін має Донбас як козирну карту в руках, він хоче користуватися цією картою і одного разу сказати – забирайте Донбас, але на моїх умовах: Крим визнає весь світ російським і розходимося по кутах. Цього неможна допускати. З ними нема про що розмовляти – він людина, якій не можна тиснути руку. Потрібно забути це прізвище і будувати сильну Україну, і тоді він сам захоче з сильною Україною розмовляти", – заявив Гордон.

Раніше журналіст висловлював упевненість, що Путін Україну не підкорить. "Йому відразу такі санкції поставлять, що це буде сильніше за все, що він може собі навіть уявити".

Всі подробиці в спецтемі Зеленський викликав Путіна на Донбас

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