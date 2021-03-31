Путін, Меркель і Макрон обговорили Україну: про що мовчить кремлівська пропаганда

Лідери Німеччини і Франції розмовляли з "джерелом дестабілізації та кровопролиття", каже експерт

Відеопереговори президента РФ Володимира Путіна, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона, на яких обговорювали ситуацію на Донбасі, в Сирії та Лівії, – не є "зрадою", як це намагається виставити кремлівська пропаганда.

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Про це військово-політичний експерт Олександр Коваленко (Злий Одесит) пише в Одесском курьере.

За його словами, російські ЗМІ, експерти та політологи, а також їхні посібники в Україні намагаються виставити переговори геополітичною поразкою Києва, адже лідери Франції, Росії та Німеччини обговорювали Україну без президента нашої країни.

"Наратив про те, що Україну обговорюють без України, дуже важливий для російської пропаганди в рамках багаторічного проєкту нівелювання статусу нашої країни в інформаційному потоці. Але хіба питання України не обговорювалося без України безліч разів за ці роки? Це нормальна загальносвітова практика: обговорення країни – гарячої точки. Але важливо розуміти, що обговорення України без України – є припустимим, але неприпустимим є прийняття тих чи інших рішень щодо України без України, чого ніколи не було і не буде", – підкреслює експерт.

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Він нагадав, що, окрім України, обговорювали Лівію та Сирію – ще дві гарячі точки на карті планети, конфлікт в яких підігрівається завдяки Росії.

"І розмова велася без участі маріонеткових Башара Асада і Халіфи Хафтара. Чому про це не кажуть російські пропагандисти і їхні агенти в Україні? Як же так, обговорювати сакральну для росіян Сирію і братську Лівію без їхніх кривавих диктаторів? Якось непрофесійно виходить, чи не так?" – іронізує Злий Одесит.

Політолог звернув увагу, що російські пропагандисти щоразу замовчують, коли на тих чи інших заходах світові лідери зустрічаються і обговорюють Росію, наприклад, запровадження проти РФ санкцій і політичних обмежень. При цьому обговорення ведуть без участі Путіна, який більше року ховається в бункері в Ново-Огарьово.

"А якби Путін виїжджав на кожну таку нараду, де згадується РФ, то йому б довелося мотатися по земній кулі в режимі 24/7. Саме в такому режимі обговорюють Росію без Росії", – вважає експерт.

Фактично Макрон і Меркель провели переговори з тим, хто на сьогодні є "джерелом дестабілізації і тривалого кровопролиття. Вели переговори зі злочинцем і, як правильно зауважив президент США Джо Байден, "вбивцею", у черговій спробі достукатися до нього дипломатичним шляхом", – підсумував Коваленко.

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Нагадаємо, Меркель і Макрон нагадали Путіну, що переговори щодо Донбасу треба проводити в "нормандському форматі", тобто за участю України.

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