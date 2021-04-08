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Путін і Меркель знову обговорили Донбас: подробиці розмови

8 квітня, 15:03

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Господар Кремля знову в усьому цинічно звинуватив Україну

Президент РФ Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову, під час якої обговорили ескалацію на Донбасі. Російський лідер очікувано звинуватив у всьому Україну. Про це повідомляє пресслужба Кремля.

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Співрозмовники висловили занепокоєність у зв'язку із загостренням військової обстановки на фронті. При цьому Путін цинічно збрехав Меркель, що нібито це Україна останнім часом цілеспрямовано загострює обстановку на лінії зіткнення, і звинуватив Київ у провокаціях.

Також була підкреслила важливість виконання раніше досягнутих домовленостей, і Путін вкотре наполіг на прямих переговорах Києва з бойовиками, зокрема, щодо особливого статусу Донбасу.

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Меркель і Путін виступили за активізацію переговорного процесу щодо Донбасу з метою повної реалізації Мінських угод як безальтернативної основи для закінчення війни. Також вони підтвердили налаштованість на координацію зусиль Росії і Німеччини, у тому числі в "нормандському форматі".

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Крім того, Меркель порушила тему опозиціонера Олексія Навального, який зараз перебуває в колонії.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 30 березня Путін, Меркель і президент Франції Еммануель Макрон провели тристоронні переговори, торкнувшись й теми України. При цьому Франція та Німеччина виступили на підтримку врегулювання на Донбасі.

Відео: Сьогодні

А вже 2 квітня президент Володимир Зеленський поговорив з американським лідером Джо Байденом. Президент США запевнив, що підтримає нашу країну в протистоянні з Росією.

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Донбас Ангела Меркель Володимир Путін

Джерело: Сьогодні

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