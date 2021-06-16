Путін і Байден зустрілися у Женеві – перші кадри

Переговори президентів США і Росії триватимуть кілька годин, після чого будуть дві пресконференції

Рукостискання Путіна і Байдена. Скріншот

На віллі La Grange у Женеві (Швейцарія) зустрілися президент США Джо Байден і російський лідер Володимир Путін. По прибуттю на місце переговорів традиційні рукостискання і фотосесія.

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Американський президент прилетів до Женеви ще вчора, а його російський колега приземлився зовсім недавно і відразу відправився на віллу на своєму броньованому лімузині.

А ось і Байден приїхав на віллу.

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Перша зустріч президентів відбулася на порозі вілли.

Рукостискання президентів.

Зазначимо, що безпосередньо переговори президентів США та Росії стартували о 14:35. Переговори триватимуть кілька годин. О 18:30 очікується пресконференція Путіна, а о 19:00 – Байдена.

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Відзначимо, що Володимир Путін і Джо Байден вперше зустрілися особисто з моменту вступу Байдена на посаду президента США. Поїздка Путіна до Женеви стане першим його закордонним візитом із січня 2020 року. Ми розбиралися, чого чекати від зустрічі Байдена і Путіна.

У свою чергу президент Володимир Зеленський розповів, чого побоюється від їх зустрічі.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Байдена і Путіна: всі подробиці