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Хай у жаб смикаються кінцівки – Яценюк про реакцію Москви на продовження будівництва "Стіни"

6 травня, 13:10

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Облаштований кордон з РФ вказує стоп-лінію агресивному і примітивному "русскому міру", каже лідер партії "Народний фронт"

/ Фото: Народний фронт

Щойно українська прикордонна служба заявила, що будівництво проєкту "Стіна" триває і завершені чергові роботи у Харківській області, як один із найпотужніших пропагандистських ресурсів Кремля розповсюдив заяву про те, який проект Стіна "поганий і дорогий".

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Про це заявив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

"Щоразу, коли читаю заяви з Росії про "Стіну", згадую опис експериментів з біології. Якщо торкнутися голкою лапи жаби, у неї миттєво скорочується м’яз. Проєкт "Стіна" – саме така голка для режиму Путіна", – підкреслив він.

Пишуть, "толку – нуль", наголосив Арсеній Яценюк, але на інформацію про прогрес у будівництві кордону України з Росією запускається "громіздка, вартістю в мільярди пропагандистська машина за підтримки інформаційної агентури і корисних ідіотів в Україні".

"Упевнений, що справа, розпочата моїм урядом з будівництва кордону, буде завершена цією владою чи пізніше, коли наша команда зможе приймати відповідні рішення", – наголосив Арсеній Яценюк.

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Рів, рокадна дорога, колюча сітка, надсучасні системи спостереження, підкреслив лідер партії, "вказують стоп-лінію агресивному і примітивному "русскому міру".

"Тому хай у жаб смикаються кінцівки, – в України буде кордон з РФ", – додав він.

Нагадаємо, раніше Яценюк заявив, що "Стіна" на кордоні повинна бути добудована, незважаючи на біснування Росії – цей проєкт руйнує кремлівську пропаганду про "русский мір".

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