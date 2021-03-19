Нехай пробачать поляки, але Україна краще Польщі – Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков коментуючи ймовірність вступу України до НАТО сказав, що без України немає Європи, а якщо порівнювати нашу країну з Польщею – Україна краще.
Про це міністр заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".
"Нехай мене пробачать поляки, але я думаю, що Україна краще Польщі. І Європи без України немає. І якщо хтось ще цього не розуміє, що може бути щаслива Європа при нещасній Україні – так не буде. Інша справа, що ми теж повинні себе настільки поважати, щоб йти до цих стандартів ", – сказав міністр.
До речі, за минулий рік в Україні додалося щастя. Так вважають автори Всесвітньої доповіді про щастя 2021 (World Happiness Report).
Також Україна опинилася в списку країн з найнижчими цінами на продукти харчування. За даними продовольчої організації ООН (ФАО), чи не найдешевшими в світі назвали українські яблука і курячі яйця.
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