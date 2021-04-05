Русский
$ 27,96
32,84
  1. Влада

Нехай Катар інвестує в українську землю: головні тези з інтерв'ю Зеленського

5 квітня, 11:04

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Україна навіть готова виступити гарантом світової продовольчої безпеки, заявив президент

Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Катару. Там очікується підписання низки двосторонніх документів. Також глава держави розповів катарським ЗМІ, чого очікує від співпраці з цією арабською країною.

Реклама

Про це повідомляє ОПУ.

Мета візиту і про що буде домовлятися Зеленський

  • Посилити співпрацю і політичний діалог між країнами: "Переконаний, що мій візит до Катару надасть додаткового імпульсу поглибленню дружніх українсько-катарських відносин.
  • Україна розглядає Катар як одного з ключових партнерів в арабському світі. Приклад цього – постійне зростання обсягів двосторонньої торгівлі, введення прямого авіасполучення між нашими столицями і впровадження безвізу.
  • Планується підписання цілої низки двосторонніх документів щодо поглиблення співробітництва у правовій сфері та сфері безпеки, в галузі продовольчої безпеки, енергетики, молоді та спорту, охорони здоров'я, про взаємне визнання свідоцтв моряка і водійських посвідчень.
  • Буде підписано низку комерційних інвестиційних домовленостей щодо розширення інвестиційного співробітництва між двома країнами.

Зеленський кличе катарських інвесторів. Що може запропонувати Україна?

  • Україна розраховує на інвестиції Катару у високі технології, інфраструктуру, фінансовий, енергетичний та аграрний сектори: "Влітку цього року ми починаємо історичну земельну реформу... Дві третини нашої території – це родючі ґрунти... Тому в аграрному секторі у нас багато напрямків для інвестицій: у тваринництво, переробку сільськогосподарської продукції, логістичну інфраструктуру".
  • Двосторонній товарообіг за результатами 2020 року досяг високих показників – майже 150 млн дол., що вдвічі більше, ніж, наприклад, у 2018 році. А в цьому році буде ще більше.
  • Україна є потужним постачальником продукції металургійної промисловості, а також надійний постачальник продукції аграрного сектору і харчової промисловості: "Наша країна готова виступити гарантом світової продовольчої безпеки".
  • Україна зацікавлена у розширенні авіасполучення між Україною і Катаром, що, серед іншого, допоможе створити належні умови для розвитку співпраці у туристичній сфері.

/ Фото: president.gov.ua

В тренді
Разумков задекларував 28 мільйонів: звідки такі гроші

Як повідомляли новини "Сьогодні", у 2018 році п'ятий президент України Петро Порошенко теж їздив у Катар.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Катар Володимир Зеленський

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

На довиборах в Раду на 87-му окрузі переміг Вірастюк – ЦВК
На довиборах в Раду на 87-му окрузі переміг Вірастюк – ЦВКВлада
Зробити щеплення більшості дорослих до кінця року – Зеленський підписав указ про Нацплан вакцинації
Зробити щеплення більшості дорослих до кінця року – Зеленський підписав указ про Нацплан вакцинаціїВлада
Яценюк про вибори на 87-му окрузі: Ставши на шлях Януковича, фініш буде аналогічним
Яценюк про вибори на 87-му окрузі: Ставши на шлях Януковича, фініш буде аналогічнимВлада
Зеленський з дружиною з офіційним візитом летять в Катар: про що домовлятимуться
Зеленський з дружиною з офіційним візитом летять в Катар: про що домовлятимутьсяВлада
Без сторонніх вух: ЗМІ дізналися дату розмови Зеленського з Меркель та Макроном
Без сторонніх вух: ЗМІ дізналися дату розмови Зеленського з Меркель та МакрономВлада
Перемога Вірастюка на довиборах у Раду: суд визнав незаконним перерахунок на двох дільницях
Перемога Вірастюка на довиборах у Раду: суд визнав незаконним перерахунок на двох дільницяхВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти