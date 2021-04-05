Нехай Катар інвестує в українську землю: головні тези з інтерв'ю Зеленського

Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Катару. Там очікується підписання низки двосторонніх документів. Також глава держави розповів катарським ЗМІ, чого очікує від співпраці з цією арабською країною.

Реклама

Про це повідомляє ОПУ.

Мета візиту і про що буде домовлятися Зеленський

Посилити співпрацю і політичний діалог між країнами: "Переконаний, що мій візит до Катару надасть додаткового імпульсу поглибленню дружніх українсько-катарських відносин.

Україна розглядає Катар як одного з ключових партнерів в арабському світі. Приклад цього – постійне зростання обсягів двосторонньої торгівлі, введення прямого авіасполучення між нашими столицями і впровадження безвізу .

. Планується підписання цілої низки двосторонніх документів щодо поглиблення співробітництва у правовій сфері та сфері безпеки, в галузі продовольчої безпеки, енергетики, молоді та спорту, охорони здоров'я, про взаємне визнання свідоцтв моряка і водійських посвідчень.

Буде підписано низку комерційних інвестиційних домовленостей щодо розширення інвестиційного співробітництва між двома країнами.

Зеленський кличе катарських інвесторів. Що може запропонувати Україна?

Україна розраховує на інвестиції Катару у високі технології, інфраструктуру, фінансовий, енергетичний та аграрний сектори: "Влітку цього року ми починаємо історичну земельну реформу... Дві третини нашої території – це родючі ґрунти... Тому в аграрному секторі у нас багато напрямків для інвестицій: у тваринництво, переробку сільськогосподарської продукції, логістичну інфраструктуру".

Двосторонній товарообіг за результатами 2020 року досяг високих показників – майже 150 млн дол., що вдвічі більше, ніж, наприклад, у 2018 році. А в цьому році буде ще більше.

Україна є потужним постачальником продукції металургійної промисловості, а також надійний постачальник продукції аграрного сектору і харчової промисловості: "Наша країна готова виступити гарантом світової продовольчої безпеки".

Україна зацікавлена у розширенні авіасполучення між Україною і Катаром, що, серед іншого, допоможе створити належні умови для розвитку співпраці у туристичній сфері.

/ Фото: president.gov.ua В тренді Разумков задекларував 28 мільйонів: звідки такі гроші

Як повідомляли новини "Сьогодні", у 2018 році п'ятий президент України Петро Порошенко теж їздив у Катар.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама