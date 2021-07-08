"Проводжу час з дружиною": чим займається Медведчук під домашнім арештом

Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Колаж "Сьогодні"
У перерві судового засідання щодо продовження запобіжного заходу підозрюваний у державній зраді народний депутат Віктор Медведчук розповів, що навіть вдома, під домашнім арештом, він продовжує партійну і опозиційну діяльність.
Про це повідомляє PavlovskyNEWS.
Він запевняє, що владі не вдалося усунути його від опозиційної діяльності.
"Я думаю, вони всі мені заздрять (показує на своїх депутатів-соратників, а сам сміється. – Ред.). Проводжу (час) вдома з дружиною, з дочкою. Приїжджають постійно колеги з партії, радимося, проводимо засідання стратегічної ради партії щотижня. Ритм роботи загалом не змінився. Треба стежити за політичною ситуацією в країні. Аналізуємо законодавчі акти, які подаються до Верховної Ради, за їх прийняттям, голосуванням. Звичайний режим, крім того, що я не виїжджаю за межі (будинку), що не відвідую пленарних засідань ВР і не зустрічаюся з виборцями", – розповів Медведчук.
Нагадаємо, Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Серед висунутих йому звинувачень такі:
- замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
- передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);
- антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ);
Йому світить від 12 років в'язниці до довічного.
21 травня суд відмовився відпустити Медведчука з-під домашнього арешту.