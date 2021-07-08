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"Проводжу час з дружиною": чим займається Медведчук під домашнім арештом

8 липня 2021 11:18

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Підозрюваний у державній зраді запевняє, що владі не вдалося усунути його від опозиційної діяльності

Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Колаж "Сьогодні"

Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Колаж "Сьогодні"

У перерві судового засідання щодо продовження запобіжного заходу підозрюваний у державній зраді народний депутат Віктор Медведчук розповів, що навіть вдома, під домашнім арештом, він продовжує партійну і опозиційну діяльність.

Про це повідомляє PavlovskyNEWS.

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Він запевняє, що владі не вдалося усунути його від опозиційної діяльності.

"Я думаю, вони всі мені заздрять (показує на своїх депутатів-соратників, а сам сміється. – Ред.). Проводжу (час) вдома з дружиною, з дочкою. Приїжджають постійно колеги з партії, радимося, проводимо засідання стратегічної ради партії щотижня. Ритм роботи загалом не змінився. Треба стежити за політичною ситуацією в країні. Аналізуємо законодавчі акти, які подаються до Верховної Ради, за їх прийняттям, голосуванням. Звичайний режим, крім того, що я не виїжджаю за межі (будинку), що не відвідую пленарних засідань ВР і не зустрічаюся з виборцями", – розповів Медведчук.

Нагадаємо, Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Серед висунутих йому звинувачень такі:

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  • замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
  • передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);
  • антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ);

Йому світить від 12 років в'язниці до довічного.

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21 травня суд відмовився відпустити Медведчука з-під домашнього арешту.

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