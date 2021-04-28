Провокація чи велика політика – головне про марш СС Галичина на думку експертів

Марш вишиванок на пам'ять "Першої добровольчої Української дивізії" збігся з підготовкою до зустрічі Зеленського і Путіна. Українського президента знову перевіряють на міцність

Сьогодні, 28 квітня, на Арсенальній площі в центрі Києва пройде марш на честь 78-ї річниці створення Української дивізії січових стрільців "Галичина". Анонс заходу опублікований на сторінці фестивалю "Голосіївська криївка" в Facebook. Також до ходи приєднаються активісти "Правого сектору".

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За словами організаторів маршу, націоналісти хочуть "згадати Першу добровольчу Українську дивізію" та "вшанувати пам'ять героїв". Ця подія не обійшли увагою російські ЗМІ, які почали масово публікувати новини про неонацистів, що марширують в центрі Києва.

"Сьогодні" поговорили з політологами та з'ясували, як такий медіаефект позначиться на переговорах президента України Володимира Зеленського та лідера РФ Володимира Путіна, напередодні яких в Києві вирішили провести захід, що викликає неоднозначну реакцію в суспільстві.

Марш українських радикалів зіграє на руку Путіну

На думку директора Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслана Бортника, марш на честь дивізії СС "Галичина" є політичною провокацією.

"Цей захід і те, під яким виглядом його подадуть російські ЗМІ, зіграє на руку Путіну, який зможе звертати увагу на те, що відбувається в Києві, як під час переговорів із Зеленським, так і при зустрічі з Байденом. Це однозначний привід для претензій до України", – каже політолог "Сьогодні".

Бортник не виключає, що за організацією "скандального" маршу можуть стояти російські спецслужби. "Історично склалося, що радикальний рух в Україні тісно пов'язаний з російськими радикалами, деякі з яких контролюються спецслужбами РФ" , – пояснює він.

Піар українських політиків

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В той же час політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко дотримується абсолютно протилежної думки. За його словами, в ході націоналістів немає жодної провокації і спроби зривів виборів, а захід – всього лише піар деяких політсил усередині країни.

"Наразі немає узгодженої дати переговорів Зеленського з Путіним, невідомо, чи відбудеться взагалі їх зустріч. А марш був запланований до того моменту, коли почали говорити про можливі переговори. У нас такі акції, підтримувані різними внутрішньополітичними силами, були, є і будуть. Одним вони подобаються, іншим – ні. Це звичайна ситуація в демократичній країні, яка ніяк не пов'язана із зустріччю президентів", – говорить експерт.

Як позначиться на іміджі України

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов також упевнений, що марш на честь дивізії СС "Галичина" навряд чи зірве переговори, але однозначно не додасть позитивного іміджу України.

"Не думаю, що організація маршу – це спроба зриву переговорів, найімовірніше просто прикрий збіг", – говорить політолог "Сьогодні".

Карасьов зазначає, що в той час, коли Зеленський намагається застовпити мир, розрядити ситуацію і деескалувати конфлікт, цей захід не зовсім доречний і не додасть очок до нашого іміджу ні всередині країни, ні поза нею. "Українську владу можуть звинуватити в потуранні радикалам, екстремістам і націоналістам", – пояснює він.

Що таке дивізія СС "Галичина"

14-та гренадерська дивізія військ СС "Галичина" була створена за наказом групенфюрера СС і губернатора дистрикту Галичина Отто Вехтера 28 квітня 1943 року. Входила до складу військ СС (die Waffen-SS, Ваффен-СС) нацистської Німеччини і складалася переважно з українців-галичан.

8 квітня 1945 року одержала назву 1-ої Української дивізії Української національної армії, а 25 квітня присягла на вірність Україні.

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За радянських часів її учасників оголосили пособниками нацистів, однак військовий трибунал в Нюрнберзі 1946 року не встановив скоєння ними військових злочинів і не засудив жодного солдата "Галичини".

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що анонс маршу на честь дивізії СС "Галичина" викликав резонанс в суспільстві, розділивши українців на тих, хто "за", і тих, хто "проти" такого заходу.

Нагадаємо, що марш на честь створення Української дивізії січових стрільців "Галичина" в Києві відбудеться вперше. Для столиці це свого роду прецедент – до цього подібні заходи традиційно проходили в західних областях.

Варто зазначити, якщо "Галичину" в Києві згадують нечасто, то пам'ять лідера ОУН Степана Бандери в столиці вшановують регулярно. Нагадаємо, що 1 січня в місті відбулася традиційна смолоскипна хода, присвячена його 112-му дню народження.