Проти Фірташа і Фукса ввели санкції, а Байден і Путін зустрілися в Женеві – політичні підсумки тижня

РНБО ввело санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса, а президент України Володимир Зеленський допустив війну США з Росією – сайт "Сьогодні" зібрав головні політичні події тижня, що минає.

Байден і Путін зустрілися в Женеві

Реклама

У середу, 16 червня, зустрілися президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін. Ці переговори стали найбільш очікуваним політичною подією першої половини 2021 року. Президенти США і Росії торкнулися теми України і мирного врегулювання на Донбасі на американсько-російському саміті в Женеві. Байден заявив про "непорушну підтримку" США суверенітету і територіальної цілісності України. Він зазначив, що у них з Путіним були розбіжності в думках щодо Мінських угод.

Читайте також:

Чи піде Байден на "великий договірняк" з Путіним по Україні? У Зеленського відповіли

Проти Фірташа і Фукса ввели санкції

Реклама

Рада національної безпеки і оборони ввів санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

Як повідомив Данілов, санкції були введені по наступних причин :

по Фірташу ввели санкції через титановий завод в Криму, який допомагає російській оборонній промисловості;

по Фуксу ввели санкції за компанію Голден Дерік – вона володіє родовищами, на які були накладені санкції.

Зеленський допустив війну США з Росією

Президент України Володимир Зеленський вважає, що через агресивну політику Росії завтра Кремль може атакувати вже американську територію. Водночас глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що сьогодні Америка підтримує Україну грошима, озброєнням і навчаючи військовослужбовців ЗСУ, але найбільше на Банковій хочуть підтримки вступу країни в НАТО.

"Голос" розколовся

Половина депутатів фракції "Голос" оголосили про недовіру керівництву цієї політичної сили і навіть хочуть відкликати депутатський мандат глави партії Кіри Рудик. Останньою краплею для депутатів стало голосування половини фракції за включення до порядку денного законопроектів про скасування деяких положень закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

Микола Кулеба пішов у відставку

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба пішов у відставку, але має намір і надалі працювати в сфері захисту дітей. Президент України Володимир Зеленський призначив замість нього Дарину Герасимчук. Також змінилася і назва посади дитячого омбудсмена – тепер вона називається "радник – уповноважений президента України з прав дитини та дитячої реабілітації".

Зеленський зателефонував Джонсону

Реклама

Президент Володимир Зеленський знову зателефонував прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону. Головною темою стало питання вступу України в НАТО, а також обговорили Донбас і "Північний потік – 2". Зеленський також розповів Джонсону про ситуацію на фронті і поблизу кордонів України, де Росія погрожує своїми військами.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо