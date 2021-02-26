Проти чиновників Білорусі можуть ввести санкції: Шмигаль дав доручення

Поки США і Європа вживають жорстких заходів проти режиму Лукашенка, Україна поводиться дипломатично

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив кільком відомствам розглянути можливість введення санкцій проти білоруських чиновників і бізнесменів. Про це він повідомив народному депутату Олексію Гончаренку на відповідний запит.

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За словами депутата, він направив звернення до глави уряду про те, що зараз і Європейський Союз, і Велика Британія, і США вводять санкції проти білоруських чиновників і бізнесменів, наближених до режиму Лукашенка. А ось Україна поки не робила різких дій.

"Шмигаль дав доручення Міністерству закордонних справ, Мінекономіки і Держприкордонслужбі розглянути питання про введення санкцій проти білоруських чиновників і бізнесменів, близьких до режиму Лукашенка", – написав у Telegram Гончаренко.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 25 лютого ЄС продовжив на рік санкції проти Лукашенка. У "чорний список" потрапили сім компаній і 88 осіб.

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Нещодавно у Білорусі засудили до тюремного терміну двох журналістів. Саме тому Україна засудила репресії проти журналістів у Білорусі.

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