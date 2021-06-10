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"Прогин під Росію". Притула жорстко розкритикував УЄФА за заборону форми України

10 червня 2021 16:21

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Європейський футбольний союз спробував задобрити Росію, але не виглядати тотальними боягузами, вважає шоумен і політик

Рішення УЄФА про те, що з нової форми збірної України необхідно прибрати напис "Героям слава", є "прогином під Росію".

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Так вважає український шоумен і політик Сергій Притула.

У нього викликало подив те, що Союз європейських футбольних асоціацій дозволив залишити контури України з тимчасово окупованими Кримом і Донбасом, а також гасло "Слава Україні", але заборонив "Героям слава".

"Коли треба було якось умаслити Росію, але при цьому не виглядати тотальними боягузами", – так Притула описує рішення УЄФА.

Нагадаємо, що нову форму збірної, в якій футболісти зіграють на чемпіонаті Європи, презентували 6 червня, після чого це стало темою "номер 1" в Кремлі і пропагандистських ЗМІ РФ.

Євро-2021
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Російський футбольний союз звернувся з вимогою заборонити форму до УЄФА, який наказав прибрати напис. Зараз Українська асоціація футболу веде переговори з УЄФА, щоб залишити патріотичне гасло.

Більше про причини галасу і реакції на новий дизайн форми ви можете дізнатися на нашому сайті.

Про що ще говорять 10 червня в Україні і світі, дивіться у відеосюжеті:

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