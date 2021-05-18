"Проблеми не вирішуються, одна показуха": Бутусов пішов з посади радника міністра оборони

За його словами, проблеми армії не аналізуються і підміняються показухою, а за виниклі проблеми ніхто відповідальності не несе

Журналіст Юрій Бутусов склав повноваження радника на громадських засадах міністра оборони України Андрія Тарана.

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Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, є шість причин, чому він вирішив звільнитися:

1. Міноборони не вирішує проблеми армії

"Загроза повномасштабної російської агресії розкрила грубі провали і недоліки в роботі Міністерства оборони, однак проблеми армії не аналізуються і підміняються показухою", – написав він.

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2. Ніхто не несе відповідальності за проблеми

"Міністр оборони не реагує навіть на ті елементарні проблеми, про які публічно заявляє комітет з оборони ВР, такі як харчування, споруда арсеналів, Держоборонзамовлення, кризове становище з боєприпасами. А тим часом злодійство в армії на паливі, закупівлі, ремонтах залишається масовим явищем. Ніхто не несе відповідальності", – повідомив Бутусов.

3. Відсутність централізованої оборонної політики

"У державі відсутня централізована оборонна політика, тому навіть ті проблеми, які МО намагається об'єктивно вирішити – такі як територіальна оборона, впровадження автоматизованих систем управління, блокуються через відсутність координації на вищому рівні", – зазначив він.

4. Держоборонзамовлення на межі зриву

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"У розпал війни провалено Держоборонзамовлення 2020 року, і зараз також зривається Держоборонзамовлення 2021-го року, остаточний річний план в кінці травня не переданий виконавцям", – додав Бутусов.

5. Небажання керівництва вирішувати проблеми

"Військово-політичне керівництво не планує якісних реформ в армії. Нові документи оборонної політики, зокрема, Стратегія воєнної безпеки, не спрямовані на зміну ситуації. Можна миритися з деякими проблемами, але не можна миритися з небажанням їх вирішувати", – йдеться в повідомленні.

6. Ігнорування Міноборони справи про провал спецоперації із захоплення російських терористів-вагнеровцев

"Верховна Рада блокує створення слідчої комісії. У 2020-му році відбулося 7 провалів спецоперацій ГУР МО, в результаті значна кількість людей захоплена противником, є, на жаль, і втрати, загиблі через когось люди, розкриті ключові напрямки роботи проти РФ. Однак Міноборони ігнорує довгу низку цих провалів, хоча причина очевидна – зрада", – зазначив Бутусов.

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Він зазначив, що його бачення військової реформи поки не може бути реалізовано.

Раніше ми писали, що правоохоронці відкрили кримінальне розслідування після перепалки між журналістом Юрієм Бутусовим і екс-депутатом Євгеном Мураєвим.