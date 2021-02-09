Притула більше не заступник голови партії: у "Голосі" назвали причину

У політичній силі відбулися перестановки після недавнього з'їзду партії

Екскандидат у мери Києва Сергій Притула вийшов з політради партії "Голос" і перестав бути заступником голови політичної сили. Ці зміни були затверджені на недавньому партійному з'їзді.

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Про це повідомили Суспільному в політсилі.

У "Голосі" відзначили, що Притула все одно залишається членом партії.

"Попередній склад політради і заступники голови партії займалися місцевими виборами. Зараз партійці обрали новий склад – для втілення Національного плану "Голосу" на 2021 рік", – повідомили в партії.

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Тепер за програмний напрямок партії відповідатиме Інна Совсун, за міжнародний – Андрій Осадчук, за парламентський – Ярослав Железняк.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", у листопаді минулого року Притула потрапив в скандал через антисемітські висловлювання у прямому ефірі. Сталося це після дзвінка жителя Краматорська на радіо і різких висловлювань стосовно єврейського Нового року в Умані.

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