Притула більше не заступник голови партії: у "Голосі" назвали причину

Екскандидат у мери Києва Сергій Притула вийшов з політради партії "Голос" і перестав бути заступником голови політичної сили. Ці зміни були затверджені на недавньому партійному з'їзді.
Про це повідомили Суспільному в політсилі.
У "Голосі" відзначили, що Притула все одно залишається членом партії.
"Попередній склад політради і заступники голови партії займалися місцевими виборами. Зараз партійці обрали новий склад – для втілення Національного плану "Голосу" на 2021 рік", – повідомили в партії.
Тепер за програмний напрямок партії відповідатиме Інна Совсун, за міжнародний – Андрій Осадчук, за парламентський – Ярослав Железняк.
Як повідомляли новини "Сьогодні", у листопаді минулого року Притула потрапив в скандал через антисемітські висловлювання у прямому ефірі. Сталося це після дзвінка жителя Краматорська на радіо і різких висловлювань стосовно єврейського Нового року в Умані.
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