Фото дня. Зеленський зворушливо привітав свого батька

Як сказав президент, бути сином такого батька – це велике щастя і велика праця

У День батька президент України Володимир Зеленський подякував своєму татові за підтримку, поради і критику.

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Звернення він опублікував в Telegram-каналі.

"Стати батьком – це велике щастя. Бути батьком – це велика відповідальність. Бути хорошим батьком – це велика праця. А бути сином такого батька особисто для мене – це велике щастя, велика праця і велика відповідальність одночасно. Знаю про це точно і відчуваю все своє життя", – написав президент.

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Він подякував йому "за виховання, знання, принципи, характер, звички ніколи не опускати рук, волю ніколи не здаватися і завжди йти до кінця".

"І спасибі за те, що знаєш: головні і найщиріші мої слова для тебе не в соцмережах, а вдома, на кухні, один, відверто, в очі, за чаркою, поки мама відійшла і не бачить наших мокрих очей", – зазначив президент.

Нещодавно ми писали про те, що батьки президента України Володимира Зеленського проголосували на місцевих виборах в Кривому Розі і взяли участь в опитуванні від глави держави.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо