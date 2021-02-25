"Доводилось міняти адресу": Венедіктова розповіла про небезпеку своєї роботи

Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова була змушена змінювати місце проживання через інформацію про певні ризики. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню The Independent.

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"Мені доводилося час від часу міняти адресу, жити в різних місцях після отримання певної інформації. Я не хочу робити з цього великої проблеми, але це те, що ви не можете ігнорувати. У мене міцна сім'я, ми навчилися це долати", – сказала Венедіктова.

Генпрокурорка каже, що її чоловік був проти, щоб вона обіймала посаду в органах прокуратури, адже розумів, з якою небезпекою вона може бути пов'язана.

"Він знав проблеми, з якими я зіткнуся. Але він цілком підтримує мене з моменту, коли я вирішила зайняти її, я маю підтримку своєї родини в тому, що я роблю", – сказала генпрокурорка.

Нагадаємо, в інтерв'ю The Independent Венедіктова також розповіла, що немає підстав поновлювати слідство щодо справи про компанію Burisma і роботу в ній сина нинішнього президента США.

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