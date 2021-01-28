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Запросять світових лідерів: Зеленський обговорив святкування Дня Незалежності-2021

28 січня, 15:22

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава держави також розповів про важливість проведення саміту щодо деокупації Криму

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо відзначення 30-ї річниці незалежності України у 2021 році, а також проведення саміту Кримської платформи. На ці заходи планується запросити високопоставлених іноземних гостей.

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Про це повідомляє Офіс глави держави.

За його словами, в Україну будуть запрошені лідери інших держав.

"Для України День Незалежності – велике свято. Але ми вже давно є рівноправним гравцем на міжнародній арені. Відзначення цієї важливої дати – 30-річчя незалежності – разом з нашими друзями й партнерами сприятиме зміцненню наших позицій. У 30 років ми ще такі молоді, у нас стільки попереду", – сказав Зеленський.

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Говорячи про Кримську платформу, він зазначив, що досі не було окремого майданчика для обговорення деокупації Криму. Тепер саміт Кримської платформипланують провести напередодні Дня Незалежності, 23 серпня.

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"Ми не здамо наших територій. Ця страшна помилка сталася не за нас, але нам її виправляти. Це дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року й до мого приходу до влади. "Кримська платформа" стане майданчиком, який згуртує наших міжнародних партнерів, котрі підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах. Це для мене не порожні слова. За ними стоять чіткі дії", – підкреслив Володимир Зеленський.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Словаччина приєдналася до Кримської платформи, а також підтримала Україну на тлі російської агресії.

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День Незалежності Володимир Зеленський Кримська платформа

Джерело: Сьогодні

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