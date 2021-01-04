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Президент Молдови Санду відвідає Україну: зустрінеться із Зеленським, Шмигалем і Разумковим

4 січня, 21:33

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Візит запланований на 12 січня

Президент Молдови Майя Санду відвідає з офіційним візитом Україну.

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Про це повідомляє пресслужба президента Молдови.

Візит запланований на 12 січня 2021 року.

"У Києві відбудеться офіційна зустріч Майї Санду з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і головою Верховної Ради Дмитром Разумковим", – йдеться в заяві.

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Склад офіційної делегації Молдови планують оголосити найближчим часом.

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Також ми писали про те, що в Молдові відбулася церемонія інавгурації новообраного президента країни Майї Санду. Під час церемонії глава держави пообіцяла бути "президентом справедливості" і в черговий раз наголосила на необхідності дострокових парламентських виборів.

Санду також звернулася до громадян декількома мовами – російською, українською, гагаузькою та болгарською.

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Молдова Володимир Зеленський Майя Санду
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