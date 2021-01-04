Президент Молдови Санду відвідає Україну: зустрінеться із Зеленським, Шмигалем і Разумковим

Президент Молдови Майя Санду відвідає з офіційним візитом Україну.
Про це повідомляє пресслужба президента Молдови.
Візит запланований на 12 січня 2021 року.
"У Києві відбудеться офіційна зустріч Майї Санду з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і головою Верховної Ради Дмитром Разумковим", – йдеться в заяві.
Склад офіційної делегації Молдови планують оголосити найближчим часом.
Також ми писали про те, що в Молдові відбулася церемонія інавгурації новообраного президента країни Майї Санду. Під час церемонії глава держави пообіцяла бути "президентом справедливості" і в черговий раз наголосила на необхідності дострокових парламентських виборів.
Санду також звернулася до громадян декількома мовами – російською, українською, гагаузькою та болгарською.
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