Президент Молдови Санду відвідає Україну: зустрінеться із Зеленським, Шмигалем і Разумковим

Президент Молдови Майя Санду відвідає з офіційним візитом Україну.

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Про це повідомляє пресслужба президента Молдови.

Візит запланований на 12 січня 2021 року.

"У Києві відбудеться офіційна зустріч Майї Санду з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і головою Верховної Ради Дмитром Разумковим", – йдеться в заяві.

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Склад офіційної делегації Молдови планують оголосити найближчим часом.

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Також ми писали про те, що в Молдові відбулася церемонія інавгурації новообраного президента країни Майї Санду. Під час церемонії глава держави пообіцяла бути "президентом справедливості" і в черговий раз наголосила на необхідності дострокових парламентських виборів.

Санду також звернулася до громадян декількома мовами – російською, українською, гагаузькою та болгарською.

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