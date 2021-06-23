Президент Грузії заявила про нормалізацію відносин з Україною після скандалу з Саакашвілі

Рік тому через призначення Саакашвілі головним реформатором України в Грузії сильно образилися і навіть відкликали посла

Україна і Грузія відновили нормальні відносини після скандалу з призначенням у Києві Міхеїла Саакашвілі з подальшим відкликанням грузинського посла з України.

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Про це заявила на спільній з українським лідером Володимиром Зеленським пресконференції президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

За її словами, президенти України і Грузії повинні обережно ставитися до відносин між країнами.

"23 квітня 2020 року я висловила жаль через проблеми в наших відносинах. І коли ми відзначатимемо в Грузії День незалежності, я не хочу, щоб він завершився без висловлення підтримки Україні і на знак солідарності потрібно швидше повернути посла до України... Наші відносини повертаються до норми, яка заснована на двох головних принципах, а саме віковій дружбі народів і підтримці суверенітету і територіальної цілісності між країнами", – сказала Зурабішвілі.

Нагадаємо, трохи більше року тому, у травні 2020 року, Грузія відкликала посла в Києві для консультацій. Причиною цього стало призначення колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ при президентові України. У Грузії тоді назвали нове призначення Саакашвілі неприйнятним, оскільки він на батьківщині заочно засуджений і оголошений у розшук. Однак у квітні цього року посол Теймураз Шарашенідзе повернувся до Києва. Своєю чергою Зеленський теж відреагував на рішення Грузії відкликати посла.