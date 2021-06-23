Русский
$ 27,31
32,47
  1. Влада

Президент Грузії заявила про нормалізацію відносин з Україною після скандалу з Саакашвілі

23 червня 2021 17:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Рік тому через призначення Саакашвілі головним реформатором України в Грузії сильно образилися і навіть відкликали посла

Україна і Грузія відновили нормальні відносини після скандалу з призначенням у Києві Міхеїла Саакашвілі з подальшим відкликанням грузинського посла з України.

Реклама

Про це заявила на спільній з українським лідером Володимиром Зеленським пресконференції президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

За її словами, президенти України і Грузії повинні обережно ставитися до відносин між країнами.

"23 квітня 2020 року я висловила жаль через проблеми в наших відносинах. І коли ми відзначатимемо в Грузії День незалежності, я не хочу, щоб він завершився без висловлення підтримки Україні і на знак солідарності потрібно швидше повернути посла до України... Наші відносини повертаються до норми, яка заснована на двох головних принципах, а саме віковій дружбі народів і підтримці суверенітету і територіальної цілісності між країнами", – сказала Зурабішвілі.

Нагадаємо, трохи більше року тому, у травні 2020 року, Грузія відкликала посла в Києві для консультацій. Причиною цього стало призначення колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ при президентові України. У Грузії тоді назвали нове призначення Саакашвілі неприйнятним, оскільки він на батьківщині заочно засуджений і оголошений у розшук. Однак у квітні цього року посол Теймураз Шарашенідзе повернувся до Києва. Своєю чергою Зеленський теж відреагував на рішення Грузії відкликати посла.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Чорне море ніколи не було
Чорне море ніколи не було "російським озером": Данілов показав старовинну картуВлада
У ПАРЄ Росію поставили в незручне становище: чому вона відмовилася їхати
У ПАРЄ Росію поставили в незручне становище: чому вона відмовилася їхатиВлада
"Слуга народу" Тищенко затримав виліт літака, поки записував "відосік" (відео)Влада
Європа підтримала Майдан – з цього все почалося: головні тези нової статті Путіна
Європа підтримала Майдан – з цього все почалося: головні тези нової статті ПутінаВлада
Глава МОЗ часів Януковича може отримати 11 млн за виселення з Кончі-Заспи – розслідування
Глава МОЗ часів Януковича може отримати 11 млн за виселення з Кончі-Заспи – розслідуванняУкраїна
Морське партнерство: як
Морське партнерство: як "москітний" флот України змінить баланс сил між Росією і НАТОВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти