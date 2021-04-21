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Президент Європарламенту звернувся до Росії через загрозу вторгнення в Україну

21 квітня, 13:03

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Світ серйозно стурбований скупченням російських військ поблизу кордону України – в ЄС чекають від Кремля один важливий крок

Президент Європейського парламенту Давид Сассолі закликав Росію відвести війська від Україниі припинити нагнітати обстановку.

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Про це він сказав під час виступу на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, пише член української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

Вона зазначила, що Сассолі в своєму виступі звернувся до Росії і закликав її зробити крок назад в ескалації.

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"Весь світ спостерігає за тривожною за своїми масштабами концентрацією російських військ вздовж східних кордонів України і на територіях, які були у неї незаконно анексовані. І Росія мусить зробити крок назад, відійти і дотримуватись взятих на себе міжнародних зобов’язань. А ПАРЄ я хотів би нагадати, що європейські країни є одна одній природніми союзниками, які завжди об’єднувались перед труднощами або загрозами", – сказав президент Європарламенту.

Тим часом на нинішній сесії низка країн ПАРЄ виступила з жорсткою заявою стосовно Росії.

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Росія ЄС Європарламент війська РФ ПАРЄ Сассоли

Джерело: Сьогодні

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