Президент Європарламенту звернувся до Росії через загрозу вторгнення в Україну

Президент Європейського парламенту Давид Сассолі закликав Росію відвести війська від Україниі припинити нагнітати обстановку.
Про це він сказав під час виступу на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, пише член української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук.
Вона зазначила, що Сассолі в своєму виступі звернувся до Росії і закликав її зробити крок назад в ескалації.
"Весь світ спостерігає за тривожною за своїми масштабами концентрацією російських військ вздовж східних кордонів України і на територіях, які були у неї незаконно анексовані. І Росія мусить зробити крок назад, відійти і дотримуватись взятих на себе міжнародних зобов’язань. А ПАРЄ я хотів би нагадати, що європейські країни є одна одній природніми союзниками, які завжди об’єднувались перед труднощами або загрозами", – сказав президент Європарламенту.
Тим часом на нинішній сесії низка країн ПАРЄ виступила з жорсткою заявою стосовно Росії.
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