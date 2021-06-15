Перетворили на бордель: Кива про форму збірної України, Медведчука і відпустку (відео)

Сьогодні вранці Кива був не в парламенті, а на мітингу під Верховною Радою – він відповів нам на три питання

Народний депутат Ілля Кива розповів кореспонденту "Сьогодні", як почувається його колега Віктор Медведчук під домашній арештом, а також прокоментував скандал з формою збірної України на Євро-2020.

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Зустріли ми депутата на мітингу під Верховною Радою. Насамперед вирішили дізнатися, як поживає Медведчук.

"Звичайно – це обмеження, які сковують його в діях. Звичайно ж, це незручності, але це точно ніяк не вплинуло на його дух і його бажання все-таки досягти поставленої мети. А мета Медведчука – це міцна, сильна, єдина, потужна і мирна Україна", – сказав Кива.

На питання, як він ставиться до скандалу з формою збірної України з футболу, де нанесена карта з Кримом, а також до заборони на гасло "Героям слава!", депутат відповів: "Коли спорт починають перетворювати на бордель – я завжди проти цього".

Також нардеп сказав, що минулого року відпустку провів у Хорватії і "був зачарований цією країною". Цього року Кива знову зібрався туди.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Міносвіти почало перевірку дисертації Киви. Електронну копію дисертації також планують передати експертній раді з державного управління.