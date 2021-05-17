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Пресконференція Зеленського відбудеться в річницю інавгурації – ЗМІ

17 травня, 11:25

Віталій Семченко Віталій Семченко

Захід буде присвячений результатам дворічної роботи Зеленського на посаді глави держави

/ Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський проведе пресконференцію 20 травня – в другу річницю своєї інавгурації.

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Про це повідомляє УП. Off the record.

За даними джерела видання, захід буде присвячений результатам дворічної роботи Зеленського на посаді глави держави.

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Нагадаємо, раніше президент Зеленський назвав кілька причин, чому Україна точно буде в Євросоюзі.

Крім того, напередодні Рада національної безпеки і оборони провела засідання, на якому було прийнято низка важливих рішень. За словами глави держави, йдеться про санкції проти кримінальних авторитетів, а також перевірку держземель в Кончі-Заспі і Пущі-Водиці. Всі подробиці – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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