Пресконференція Зеленського відбудеться в річницю інавгурації – ЗМІ

/ Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський проведе пресконференцію 20 травня – в другу річницю своєї інавгурації.

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Про це повідомляє УП. Off the record.

За даними джерела видання, захід буде присвячений результатам дворічної роботи Зеленського на посаді глави держави.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський назвав кілька причин, чому Україна точно буде в Євросоюзі.

Крім того, напередодні Рада національної безпеки і оборони провела засідання, на якому було прийнято низка важливих рішень. За словами глави держави, йдеться про санкції проти кримінальних авторитетів, а також перевірку держземель в Кончі-Заспі і Пущі-Водиці. Всі подробиці – читайте в матеріалі "Сьогодні".