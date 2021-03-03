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Прем'єр Словаччини "віддав Росії Закарпаття за вакцину": Україна вимагає вибачень

3 березня, 19:53

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Посол в Братиславі вже висловив свою стурбованість стосовно сказаного Ігорем Матовичем

Міністерство закордонних справ України вимагає від прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича офіційних вибачень за "жарт" про "обмін" українського Закарпаття на поставки російської вакцини від коронавірусу COVID-19.

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Про це повідомили в пресслужбі МЗС.

Крім того, посол України в Братиславі Юрій Мушка відвідав словацьке МЗС, де висловив свою стурбованість щодо сказаного.

"Сьогодні відвідав МЗС Словацької Республіки, де висловив занепокоєння через висловлювання прем’єр-міністра Словаччини Ігора Матовича під час інтерв’ю на словацькому радіо Expres", – написав дипломат на сторінці в Facebook 3 березня.

Мушка зазначив, що "жарт" Матовича викликав небайдужу реакцію і об'єднав українців у всьому світі.

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Нагадаємо, що напередодні в ефірі місцевого радіо Ігор Матович сказав, що Росія просила у нього "Закарпатську Україну" за поставки своєї вакцини "Супутник V", перші 200 тис. якої Словаччина отримала ще 1 березня. Загалом Братислава закупила у Москви 2 мільйони доз вакцини.

Це викликало різку реакцію міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. "Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини", – написав він.

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Варто зазначити, що Матович домовився про постачання вакцини з РФ за спиною у інших членів Кабміну, що викликало справжню політичну кризу в правлячій коаліції і може призвести до дострокових парламентських виборів.

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