Прем'єр Словаччини вибачився перед Україною за жарт про Закарпаття

Він назвав це недоречною реакцією на запитання

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович вибачився перед Україною за "жарт" про "обмін" українського Закарпаття на поставки російської вакцини від коронавірусу COVID-19.

Реклама

Про це він написав у Twitter.

"Позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України завжди була чіткою. Повага до міжнародного права є обов’язковою. Вибачаюся перед усіма українцями за мою недоречну реакцію", – заявив він.

В тренді Позбавити ОАСК повноважень: які скандали тягнуться за Київським адмінсудом

Реклама

Раніше ми писали, що прем'єр Словаччини "віддав Росії Закарпатті за вакцину". "Жарт" Матовича викликав небайдужу реакцію і об'єднав українців в усьому світі.

Варто зазначити, що Матович домовився про постачання вакцини з РФ за спиною в інших членів кабміну, що викликало справжню політичну кризу в керівній коаліціїі може привести до дострокових парламентських виборів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама