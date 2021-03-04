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Прем'єр Словаччини вибачився перед Україною за жарт про Закарпаття

4 березня, 13:25

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Він назвав це недоречною реакцією на запитання

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович вибачився перед Україною за "жарт" про "обмін" українського Закарпаття на поставки російської вакцини від коронавірусу COVID-19.

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Про це він написав у Twitter.

"Позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України завжди була чіткою. Повага до міжнародного права є обов’язковою. Вибачаюся перед усіма українцями за мою недоречну реакцію", – заявив він.

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Раніше ми писали, що прем'єр Словаччини "віддав Росії Закарпатті за вакцину". "Жарт" Матовича викликав небайдужу реакцію і об'єднав українців в усьому світі.

Варто зазначити, що Матович домовився про постачання вакцини з РФ за спиною в інших членів кабміну, що викликало справжню політичну кризу в керівній коаліціїі може привести до дострокових парламентських виборів.

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