Русский
$ 27,4
32,74
  1. Влада

"Припиніть грабіж": Саакашвілі звернувся до Ради з проханням через моряків

29 червня 2021 16:06

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Нинішнє українське законодавство змушує досвідчених моряків йти на курси підвищення кваліфікації і складати іспити, витрачаючи на це гроші

Глава Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі звернувся до Верховної Ради з проханням терміново прийняти на сьогоднішньому позачерговому засіданні законопроєкт №3944, яким спрощується отримання моряками дозволів на роботу.

Реклама

Про це він написав у Telegram.

За його словами, законопроєкт надає морякам можливість не здавати іспити у кваліфікаційній комісії для повторного підтвердження диплома, знищуючи таким чином 70% корупції у цій сфері.

"Закликаю всіх наших 78 друзів, членів об'єднання "Прості рішення і результати" і всіх народних депутатів підтримати його як дуже потрібну для понад 150 тисяч моряків ініціативу ... Ми закликаємо народних депутатів сьогодні прийняти цей законопроєкт і припинити грабіж понад 150 тисяч українських моряків", – звернувся до народних обранців Саакашвілі.

Законопроект приводить українське законодавство у відповідність до міжнародної Конвенції і визначає умови, за яких диплом можна підтвердити без іспитів:

Не пропусти!
Швеція – Україна: онлайн матчу 1/8 фіналу Євро-2020
Україна vs Швеція на Євро-2020
  • придатність для роботи на суднах за станом здоров'я;
  • наявність діючих свідоцтв про схвалену обов'язкову підготовку, необхідної для диплома, який підтверджується;
  • наявність підтвердженого морською адміністрацією стажу роботи на суднах чи проходження схваленого курсу, або курсів підготовки, або завершення підтвердженого стажу роботи на судні з виконанням функцій, відповідних наявному диплому, протягом певного терміну на певних посадах.
Реклама

Повторне підтвердження диплома для роботи на танкерах буде здійснюватися у разі:

  • наявності стажу роботи на судні;
  • успішного закінчення схваленого навчального курсу або курсів.

У пояснювальній до законопроекту записці зазначається, що нинішнє законодавство змушує моряків обов'язково проходити курси підвищення кваліфікації і складати іспити в державних кваліфікаційних комісіях.

"Громадяни України-моряки, переважна більшість з яких мають підтверджений стаж роботи на суднах і сучасні знання та практичні навички, змушені в обов'язковому порядку складати іспити, безпідставно витрачаючи при цьому кошти і час своєї відпустки між рейсами", – йдеться у документі.

Нагадаємо, раніше Саакашвілі заявляв, що суддя Окружного адміністративного суду Києва Кирило Гарник скасував обов'язкове підтвердження кваліфікації моряків.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В їдальні Ради побилися
В їдальні Ради побилися "слуги народу" – Тищенко зчепився з Куницьким (оновлено)Влада
Зеленський зателефонував футболістам збірної України перед надважливим матчем (фото)
Зеленський зателефонував футболістам збірної України перед надважливим матчем (фото)Влада
Зеленський про Конституцію Орлика:
Зеленський про Конституцію Орлика: "Повертаємо Україні Україну"Влада
"Хто сильніший, ми з вами знаємо". Зеленський розсмішив Раду перед матчем Україна – ШвеціяВлада
"Н*хер ти телефон кидаєш, дебіл?": відео бійки Тищенка та КуницькогоВлада
Зеленський ввів
Зеленський ввів "податок на Google"Бізнес

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти