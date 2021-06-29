"Припиніть грабіж": Саакашвілі звернувся до Ради з проханням через моряків

Нинішнє українське законодавство змушує досвідчених моряків йти на курси підвищення кваліфікації і складати іспити, витрачаючи на це гроші

Глава Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі звернувся до Верховної Ради з проханням терміново прийняти на сьогоднішньому позачерговому засіданні законопроєкт №3944, яким спрощується отримання моряками дозволів на роботу.

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Про це він написав у Telegram.

За його словами, законопроєкт надає морякам можливість не здавати іспити у кваліфікаційній комісії для повторного підтвердження диплома, знищуючи таким чином 70% корупції у цій сфері.

"Закликаю всіх наших 78 друзів, членів об'єднання "Прості рішення і результати" і всіх народних депутатів підтримати його як дуже потрібну для понад 150 тисяч моряків ініціативу ... Ми закликаємо народних депутатів сьогодні прийняти цей законопроєкт і припинити грабіж понад 150 тисяч українських моряків", – звернувся до народних обранців Саакашвілі.

Законопроект приводить українське законодавство у відповідність до міжнародної Конвенції і визначає умови, за яких диплом можна підтвердити без іспитів:

придатність для роботи на суднах за станом здоров'я;

наявність діючих свідоцтв про схвалену обов'язкову підготовку, необхідної для диплома, який підтверджується;

наявність підтвердженого морською адміністрацією стажу роботи на суднах чи проходження схваленого курсу, або курсів підготовки, або завершення підтвердженого стажу роботи на судні з виконанням функцій, відповідних наявному диплому, протягом певного терміну на певних посадах.

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Повторне підтвердження диплома для роботи на танкерах буде здійснюватися у разі:

наявності стажу роботи на судні;

успішного закінчення схваленого навчального курсу або курсів.

У пояснювальній до законопроекту записці зазначається, що нинішнє законодавство змушує моряків обов'язково проходити курси підвищення кваліфікації і складати іспити в державних кваліфікаційних комісіях.

"Громадяни України-моряки, переважна більшість з яких мають підтверджений стаж роботи на суднах і сучасні знання та практичні навички, змушені в обов'язковому порядку складати іспити, безпідставно витрачаючи при цьому кошти і час своєї відпустки між рейсами", – йдеться у документі.

Нагадаємо, раніше Саакашвілі заявляв, що суддя Окружного адміністративного суду Києва Кирило Гарник скасував обов'язкове підтвердження кваліфікації моряків.