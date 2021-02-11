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"Прекрасні гостроносі туфлі": Червоненко посварився через лижне взуття

11 лютого, 20:27

Віталій Семченко Віталій Семченко

Політик різко відреагував на коментар в Мережі

Колишній міністр транспорту і зв'язку Євген Червоненко оскандалився через лижне взуття.

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На своїй сторінці в Facebook політик опублікував фото з гірськолижного курорту, підписавши його: "поки закриті Телеканали і Мізки у тих, хто повинен прибирати сніг на дорогах і в містах України".

Один із користувачів Мережі звернув увагу на черевики Червоненка, які, на його думку, більше схожі на "гостроносі туфлі".

"Який чудовий вигляд мають гостроносі туфлі, гггиии", – написав він.

Ексміністр різко відреагував на випад у свою сторону, вказавши, що це кросівки люксової фірми, а у коментатора ніколи на такі не буде грошей.

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"Баклане! Це кросівки Bogner на хутрі, на які у нікчемного тебе ніколи не буде грошей! Взуття його хвилює", – написав Червоненко.

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