"Прекрасні гостроносі туфлі": Червоненко посварився через лижне взуття

Колишній міністр транспорту і зв'язку Євген Червоненко оскандалився через лижне взуття.

Реклама

На своїй сторінці в Facebook політик опублікував фото з гірськолижного курорту, підписавши його: "поки закриті Телеканали і Мізки у тих, хто повинен прибирати сніг на дорогах і в містах України".

Один із користувачів Мережі звернув увагу на черевики Червоненка, які, на його думку, більше схожі на "гостроносі туфлі".

"Який чудовий вигляд мають гостроносі туфлі, гггиии", – написав він.

Ексміністр різко відреагував на випад у свою сторону, вказавши, що це кросівки люксової фірми, а у коментатора ніколи на такі не буде грошей.

Реклама

"Баклане! Це кросівки Bogner на хутрі, на які у нікчемного тебе ніколи не буде грошей! Взуття його хвилює", – написав Червоненко.

Ще кілька матеріалів по темі:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама