Представник Кабміну в Раді подав у відставку

Чиновник пропрацював на цій посаді понад рік, але несподівано вирішив піти. А що про це думає Шмигаль

Постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан написав заяву про звільнення з цієї посади. Про це він повідомив у Telegram.

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Він поки не знає, хто стане його наступником.

"Сьогодні написав заяву про звільнення з посади постійного представника Кабміну у Верховній Раді України за власним бажанням. З прем'єр-міністром такий крок взаємно погоджений. Вдячний йому та всьому складу уряду за насичені 13,5 місяця роботи", – написав Мокан.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада призначила нового міністра енергетики. Відомство очолив Герман Галущенко. До цього він обіймав посаду віцепрезидента "Енергоатому". Зазначимо, що в Міненерго понад рік не було повноцінного міністра – тільки виконувачі обов'язків.

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У міністерстві він змінив Юрія Вітренка, якого 28 квітня Кабмін призначив в. о. глави "Нафтогазу".