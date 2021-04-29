Представник Кабміну в Раді подав у відставку

Постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан написав заяву про звільнення з цієї посади. Про це він повідомив у Telegram.
Він поки не знає, хто стане його наступником.
"Сьогодні написав заяву про звільнення з посади постійного представника Кабміну у Верховній Раді України за власним бажанням. З прем'єр-міністром такий крок взаємно погоджений. Вдячний йому та всьому складу уряду за насичені 13,5 місяця роботи", – написав Мокан.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада призначила нового міністра енергетики. Відомство очолив Герман Галущенко. До цього він обіймав посаду віцепрезидента "Енергоатому". Зазначимо, що в Міненерго понад рік не було повноцінного міністра – тільки виконувачі обов'язків.
У міністерстві він змінив Юрія Вітренка, якого 28 квітня Кабмін призначив в. о. глави "Нафтогазу".