Русский
$ 27,79
33,53
  1. Влада

Представник Кабміну в Раді подав у відставку

29 квітня, 12:43

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Чиновник пропрацював на цій посаді понад рік, але несподівано вирішив піти. А що про це думає Шмигаль

Постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан написав заяву про звільнення з цієї посади. Про це він повідомив у Telegram.

Реклама

Він поки не знає, хто стане його наступником.

"Сьогодні написав заяву про звільнення з посади постійного представника Кабміну у Верховній Раді України за власним бажанням. З прем'єр-міністром такий крок взаємно погоджений. Вдячний йому та всьому складу уряду за насичені 13,5 місяця роботи", – написав Мокан.

В тренді
Жалюгідне видовище – політологи різко висловилися про "наукову діяльність" Ківи

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада призначила нового міністра енергетики. Відомство очолив Герман Галущенко. До цього він обіймав посаду віцепрезидента "Енергоатому". Зазначимо, що в Міненерго понад рік не було повноцінного міністра – тільки виконувачі обов'язків.

Реклама

У міністерстві він змінив Юрія Вітренка, якого 28 квітня Кабмін призначив в. о. глави "Нафтогазу".

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Коротко і у справі. Найголовніше про зустріч Зеленського та Путіна (оновлено)
Коротко і у справі. Найголовніше про зустріч Зеленського та Путіна (оновлено)Влада
На Донбасі буде
На Донбасі буде "різанина": Лавров пригрозив Україні через зміну "Мінська"Влада
Міфи і правда про СС
Міфи і правда про СС "Галичина" – що кожному важливо знати про парад вишиванок у Києві 28 квітняВлада
Зеленський раптово скликав засідання РНБО – що насторожило президента
Зеленський раптово скликав засідання РНБО – що насторожило президентаВлада
Зеленський побував на позиціях ЗСУ поблизу Криму (фото)
Зеленський побував на позиціях ЗСУ поблизу Криму (фото)Влада
Коболєва звільнили з
Коболєва звільнили з "Нафтогазу" (оновлено)Економіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти