Зрадник – це неприємно: СБУ перевірить зв’язки Нескоромного зі спецслужбами РФ

Без російського сліду не обійшлося, каже Іван Баканов

Служба безпеки України буде детально вивчати можливі зв’язки колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, якого підозрюють в організації замовного вбивства Андрія Наумова, зі спецслужбами Російської Федерації.

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Про це заявив голова СБУ Іван Баканов на закритому засіданні парламентських комітетів з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також з питань правоохоронної діяльності.

"Як бачимо з окремих аудіозаписів, оприлюднених у ЗМІ, ймовірно, не обійшлося тут і без російського сліду. Тож буде детально вивчено можливий зв’язок підозрюваного зі спецслужбами країни-агресора", – повідомив голова СБУ.

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За його словами, мотивом для замовного вбивства керівника внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова є його професійна діяльність – він не давав змоги злочинній групі призначити своїх людей на посади в СБУ. І оприлюднені записи розмов фігурантів це чітко підтверджують.

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"Зрадник у наших лавах – це, безумовно, неприємний факт. Але затримання (генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який планував убивство глави МВС Арсена Авакова. – Ред.) та інших осіб якраз і свідчить про те, що ми взяли курс на очищення СБУ. На побудову нової ефективної та дієвої спецслужби", – підкреслив Баканов.

Нагадаємо, 27 січня СБУ оприлюднила докази причетності Нескоромного до організації готування вбивства Наумова. Нескоромному було оголошено про підозру за ч. 1 статті 14, ч. 2 статті 28 та статтю 348 КК України.

За версією слідства, основним мотивом злочину стало те, що Наумов був перешкодою для повернення Нескоромного на високу посаду в керівництві Служби, а також виступав проти призначення окремих членів екскоманди Нескоромного до СБУ.

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