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З'явилося два вакантних місця: ЦВК оголосила ще одні довибори в Раду

9 квітня, 19:06

Денис Беспалов Денис Беспалов

Вибори пройдуть в Херсонській та Черкаській областях

Центральна виборча комісія призначила на 31 жовтня 2021 проміжні вибори народних депутатів в двох округах. Таке рішення було прийнято після того, як в комісію надійшли постанови про позбавлення депутатських повноважень нардепів від "Слуги народу" Олександра Скічка та партії "За майбутнє" Ігоря Колихаєва.

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Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

"Відповідно до законодавства, ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) і №197 (Черкаська область) на неділю, 31 жовтня 2021 року", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, виборчий процес розпочнеться 1 вересня 2021 року – за 60 днів до дня виборів.

Читайте також: Шевченко не переможе? Вірастюк робить крок до остаточного визнання результатів довиборів

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Нагадаємо, Клихаєв подав заяву про складання мандата після того, як переміг на виборах мера Херсона.

Причиною, через яку Скічко відмовився від мандата, стало призначення його главою Черкаської облдержадміністрації.

Нагадаємо, 28 березня в Україні пройшли довибори до Верховної Ради по мажоритарному округу №87 в Івано-Франківській області та №50 в Донецькій.

На довиборах в Донецькій області переміг мер міста Добропілля Андрій Аксьонов. Переможцем на виборах в Івано-Франківській ЦВК назвала кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка, проте остаточне оголошення результатів відкладено до рішення судів.

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