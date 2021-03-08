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"Подивимося". Мендель прокоментувала можливість санкцій проти Коломойського

8 березня, 19:06

Віталій Семченко Віталій Семченко

Речниця президента зазначила, що влада "стоїть за інтереси кожного українця"

Офіс президента не прокоментував американські санкції проти олігарха Ігоря Коломойського, бо держава не повинна опускатися до рівня однієї людини.

Про це заявила прессекретарка президента Юлія Мендель в програмі "Бацман".

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"Вони (США. – Ред.) ввели персоніфіковані санкції, вони їх і назвали. Коли ми вводили персоніфіковані санкції, були всі імена. В цьому випадку ми дали сигнал, що ми не приймаємо ніякої монополії. Навіщо йти проти однієї людини, ставити державу на один рівень. Ми ж не ввели проти нього санкції", – сказала вона.

На запитання про можливі санкції проти Коломойського з боку української влади Мендель відповіла: "Подивимося. Я ж не ворожка. Буде як буде. Ми ж стоїмо за інтереси кожного українця".

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"Подивимося". Мендель прокоментувала можливість санкцій проти Коломойського

Нагадаємо, раніше речниця президента розповіла про першу зустріч із Володимиром Зеленським.

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США санкції Ігор Коломойський Юлия Мендель
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