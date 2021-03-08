"Подивимося". Мендель прокоментувала можливість санкцій проти Коломойського

Офіс президента не прокоментував американські санкції проти олігарха Ігоря Коломойського, бо держава не повинна опускатися до рівня однієї людини.



Про це заявила прессекретарка президента Юлія Мендель в програмі "Бацман".

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"Вони (США. – Ред.) ввели персоніфіковані санкції, вони їх і назвали. Коли ми вводили персоніфіковані санкції, були всі імена. В цьому випадку ми дали сигнал, що ми не приймаємо ніякої монополії. Навіщо йти проти однієї людини, ставити державу на один рівень. Ми ж не ввели проти нього санкції", – сказала вона.

На запитання про можливі санкції проти Коломойського з боку української влади Мендель відповіла: "Подивимося. Я ж не ворожка. Буде як буде. Ми ж стоїмо за інтереси кожного українця".

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Нагадаємо, раніше речниця президента розповіла про першу зустріч із Володимиром Зеленським.

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