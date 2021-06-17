Після зустрічі Путіна з Байденом Росія повторить долю СРСР – Яценюк

Путін вже 17 років домагається єдиної мети – захопити Україну, але всупереч усім своїм потугам так і не зміг цього досягти, вважає експрем'єр

Режим Володимира Путіна в Росії впаде після його вчорашньої зустрічі з президентом США Джо Байденом у Швейцарії, переконаний прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

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Про це він заявив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Колись у Женеві зустрічалися президент США Рейган і президент Радянського Союзу Горбачов. Потім пройшов певний час, і чим це закінчилося для Радянського Союзу? СРСР упав після зустрічі Рейгана з Горбачовим. Я знаю, що буде з путінською Росією", – сказав Яценюк, але прогнозувати точну дату для цього він не став.

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Експрем'єр також підкреслив, що Путін не досягнув своєї мети.

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"Для Путіна ключова мета – це захопити Україну. І він про це мріє ще з 2004 року, ще із часів Помаранчевої революції", – додав Арсеній Яценюк.

Крім того, Путіну не вдалося розбити міжнародну коаліцію на підтримку України, незважаючи на втягування України в скандали з імпічментом в США, реальний підрив репутації України в Євросоюзі, підкуп політиків в ЄС, щоденні кібератаки і тролінгові кампанії, мета яких – дезінформація, дискредитація України та підрив єдності всередині країни.

"Тобто всі дії спрямовані тільки на одне – відновлення меж Радянського Союзу. Для нього Україна – ключова. Білорусь – другий-третій порядок. Хоча Білорусь у нього й так завжди була під рукою. Тому Путін не досягнув мети", – додав лідер НФ.

На думку Яценюка, з американської сторони метою зустрічі Байдена з Путіним має бути "зменшення ескалації, зменшення напруженості у відносинах і не більше".

"Далі Сполучені Штати Америки будуть іти за своїм порядком денним", – упевнений політик.

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Арсеній Яценюк також наголосив на важливості присутності на зустрічі видатних американських фахівців і дипломатів, зокрема заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд, "яка якнайкраще в американській адміністрації знає ситуацію України".

Більше, що після зустрічі президенти двох країн сказали про Україну, читайте: "Одним мазком" – про що сказали Байден і Путін, згадуючи Україну після зустрічі в Женеві.

Про що ще говорять в Україні та світі 17 червня, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Байдена і Путіна: підсумки