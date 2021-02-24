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Після того, як Шмигаль набере максимум негативу, може відбутися зміна уряду – Яценюк

24 лютого, 14:03

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Для заміни немає необхідної кількості голосів у Верховній Раді

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вже набрав доволі серйозно негативу, що відображається в рейтингах, тому може відбутися зміна уряду.

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Про це лідер партії "Народний фронт", прем’єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк заявив виданню "Факти".

Арсеній Яценюк не виключає, що президент очікує, доки Шмигаль сконцентрує на собі максимум негативу, аби після цього зробити третю за свою каденцію заміну уряду. Однак наразі для заміни немає необхідної кількості голосів у Верховній Раді.

"Не бачу сьогодні 226 голосів під призначення нового Кабінету міністрів. Далі Зеленському треба шукати ці голоси. Йому необхідно йти на компроміси і робити з кимось (або з депутатськими групами, або з іншими фракціями, навіть і з опозиційними) квазікоаліцію. По-перше, це дуже дорого буде коштувати для нього політично і економічно. По-друге, він перестане контролювати Кабінет міністрів так, як контролює сьогодні", – сказав він.

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Він зазначив, що через рік мине половина каденції президента: "У Зеленського фактично буде відповідальний момент. Прем’єр-міністр повинен стати для нього чимось на кшталт нового ступеня в ракеті, який хоча б дасть можливість президентові нормально приземлитися по закінченню першого терміну. Не знаю, чи він піде на другий".

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Яценюк підкреслив, що треба прем’єр-міністра, який здатний не просто негатив на собі акумулювати, а і просувати позитив.

Нагадаємо, Яценюк заявив, що Кремлю потрібні не Донецьк і Луганськ, а вся Україна як "сіра зона".

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Арсеній Яценюк прем'єр-міністр Денис Шмигаль
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