Після обшуків в КМДА у Зеленського назвали "дві проблеми" Віталія Кличка

На Банковій розраховують на швидке вирішення корупційного скандалу і хочуть розвивати місто динамічніше і якісніше

Міське керівництво Києва зіткнулося з двома проблемами – корупцією і інфраструктурним розвитком міста, вважає заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Про це повідомляє glavnoe.ua.

"У [мера Києва Віталія] Кличка дійсно є дві проблеми: зрозумілий і швидкий розвиток Києва (в першу чергу, інфраструктурний, хоча не тільки) і питання корупції у місцевій владі. Цим другим питанням нині займаються правоохоронні органи, а ми в Офісі президента і Кабінеті міністрів дивимося, чим все це закінчиться", – заявив Тимошенко на форумі UkraineInvest Talks: Dnipro, що пройшов в Дніпрі.

За його словами, в Офісі президента розраховують на швидке вирішення цього питання, після чого хочуть допомогти Києву розвиватися динамічніше і якісніше.

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На форумі журналісти запропонували Кирилу Тимошенку провести під егідою Офісу президента спеціальний форум для якнайшвидшого навчання Кличка управління столицею. Як позитивні приклади пропонується використовувати досвід Харкова і Дніпра.

Нагадаємо, що на квітневому Міжнародному форумі з розвитку міської інфраструктури в Харкові Тимошенко відмітив успіхи міської влади в реалізації великих проєктів, що реалізуються як самостійно, так і за участю держави.

"У Харкові є свої великі проєкти – зоопарк, розвиток медицини. Багато проєктів реалізуються на умовах співфінансування з місцевою владою. Як я знаю, реконструкція приймальних відділень лікарень перебуває на фінальному етапі. Також є проєкт City Express, який наразі перебуває на етапі передпроєктування з містом Харковом. Можливості є, адже держава вкладає в інфраструктуру. Наше завдання – відновити її і підтримувати надалі", – підкреслив Кирило Тимошенко.

Також на форумі UkraineInvest Talks: Dnipro Кирило Тимошенко заявив, що для залучення інвестицій в Україну одну з ключових ролей грає розвиток інфраструктури в ході програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Нагадаємо, що в рамках програми вже цього літа в Києві почнеться реалізацію мегапроєкту "Укравтодору" зі створення Київської обхідної дороги.

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