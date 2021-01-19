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  1. Політика

Після локдауну Рада може прийняти важливий закон: Корнієнко озвучив плани

19 січня, 15:51

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Наступний тиждень (25-29 січня) буде останнім пленарним на 4-й сесії

Законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум Верховна Рада може прийняти вже наступного тижня. Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

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Він нагадав, що наступний тиждень (25-29 січня) буде останнім пленарним на 4-й сесії.

"Закон про референдум вже майже півроку оброблявся, узгоджений з усіма міжнародними інституціями, українськими експертами. Він буде на цьому тижні в порядку денному. Здається, прямо у вівторок. Тобто, думаю, у вівторок-середу (26-27 січня. – Ред.) ми зможемо проголосувати законопроєкт про референдум і відкрити можливість для всеукраїнських референдумів", – сказав Корнієнко.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 18 червня 2020 року Рада прийняла у першому читанні закон про всеукраїнський референдум. Документом передбачається, що всеукраїнський референдум може бути ініційований українцями тільки з чотирьох питань.

А тим часом на днях комітет ВР схвалив законопроєкт про зменшення чисельності депутатів до 300 і рекомендував розглянути його в сесійній залі.

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Верховна Рада референдум закони Александр Корниенко

Джерело: Сьогодні

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