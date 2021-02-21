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Порошенко закликав закрити телеканал "НАШ"

21 лютого, 09:27

Віталій Семченко Віталій Семченко

П'ятий президент України підтримав рішення РНБО щодо введення санкцій

П'ятий президент України і чинний народний депутат Петро Порошенко закликав владу закрити телеканал "НАШ".

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Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.

"Звертаюся до Нацради позбавити ліцензії телеканал "Наш", який став головним рупором російської пропаганди після закриття каналів Козака-Медведчука", – заявив він.

Також Порошенко підтримав рішення РНБО щодо введення санкцій і звернувся до спецслужб, щоб ті почали розслідування проти нардепів, які потрапили до "чорного списку".

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"Закликаю народних депутатів розглянути як першочергові наші законопроєкти про кримінальну відповідальність за колабораціонізм і законопроєкт щодо недопущення поширення в Україні тез російської пропаганди..." – зазначив політик.

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Нагадаємо, що 19 лютого секретар РНБО Олексій Данилов оголосив про введення санкцій щодо 19 компаній, а також восьми фізосіб (трьох громадян України і п'ятьох росіян). Серед них виявилися нардеп Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко, яка, за даними ЗМІ, потрапила до "чорного списку" через оформлений на неї завод в Росії. Підприємство постачало нафтопродукти до так званих "ДНР" і "ЛНР".

Повний список компаній і людей, які потрапили під санкції, читайте на нашому сайті.

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канал санкції Петро Порошенко
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