Порошенко подав до суду на МВС і заступника Авакова: що сталося

П'ятий президент вимагає визнати недостовірними заяви про причетність його партії до заворушень на Банковій

У партії "Європейська солідарність" вважають незаконним поліцейське стеження за депутатом Київради Віктором Кононенком, який є представником цієї політсили.

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Про це повідомив голова партії, п'ятий президент України Петро Порошенко.

За його словами, заяви про нібито причетність "Євросолідарності" і особисто Порошенка до заворушень біля Офісу президента на Банковій є недостовірними.

"Направив до суду позов проти МВС України та особисто (заступника міністра внутрішніх справ – ред.) Антона Геращенка з вимогою визнати цю інформацію недостовірною. Такою, що принижує мою честь та гідність, завдає шкоди репутації", – додав екс-президент.

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Раніше нардепи від його партії у Верховній Раді заявили про розкриття зовнішнього спостереження за ветераном АТО, генерал-лейтенантом Віктором Кононенко. У 2015-2017 роках він очолював об'єднаний штаб СБУ в зоні АТО і, оскільки має доступ до державної таємниці, є охоронюваною особою.

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Нагадаємо, що раніше Петро Порошенко закликав Національну раду з питань телебачення і радіомовлення закрити телеканал "НАШ".

А в січні його адвокат заявив, що українські правоохоронці почали кримінальне провадження щодоПорошенко.

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