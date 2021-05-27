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Порошенко та полуниця: нове фото нардепа викликало фурор в Мережі – реакція українців

27 травня, 23:09

Віталій Семченко Віталій Семченко

П'ятий президент в четвер поїхав на Донбас, фотографії його візиту розійшлися соцмережами

Порошенко роздавав полуницю на Донбасі

Порошенко роздавав полуницю на Донбасі

Народний депутат Петро Порошенко в четвер не з'явився на допит в СБУ. Замість цього він поїхав на Донбас, де роздавав полуницю військовослужбовцям.

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Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

"Впізнаєте це дерево? Але я дуже сподіваюся, що ви впізнаєте цих хлопців. Це відео стало вірусним. Я вас запевняю, що там було більше мільйона переглядів. Щоб це були не просто вишні, ми сьогодні привезли ще й полуниці. І я думаю, що вишня з полуницею, буде саме тим, за чим нудьгували наші воїни тут, на "передку". Я ще полуницю цьогоріч не їв, вони, не впевнений, що теж їли. Але хто в нас у цьому році поїв, так це Іра Геращенко, яка з'їла три штуки", – заявив ексглава держави.

Відео: Сьогодні

Як відреагували в Мережі?

Серед українців думки розділилися. Один написали, що п'ятий президент робить щось корисне, на відміну від нинішнього глави держави, а інші назвали політика "збирачем полуниці для польських плантацій".

"Здається, сьогодні порохоботи придумають бренд служби надійної логістики. Хтось же повинен корисне для країни робити? Не всім же бути гундоснимі трутнями", – написав журналіст Віталій Гайдукевич.

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А Сергій Руденко написав, що "раніше цей підприємець торгував ковзанами, а тепер перейшов на полуницю" (мабуть, мова йде про новорічну ковзанку Roshen в Києві).

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"Гетьман" зараз себе активно рекламує і як "збирача полуниці" для польських плантацій!). На той випадок якщо доведеться бігти!) Дуже раціональний людина, щоб два рази на фотографа не витрачатися!", – зазначив нардеп Ілля Ківа.

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А користувач Олексій Цимбалюк запропонував "скинутися по гривні", тому що "нада гетьмана виручать".

Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно сплив черговий запис переговорів Медведчука, де він згадує про зв'язки з Порошенком.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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