"Попруть – будемо їх вбивати": Ярош налякав Путіна

Колишній лідер "Правого сектора", радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош заявив, що українська армія досить добре підготовлена на випадок раптового вторгнення з боку Російської Федерації.
Про це він розповів в інтерв'ю "24 каналу".
За його словами, завдяки тим кадровим перестановкам, які відбулися влітку 2021 року, українська армія зараз має добрих керівників.
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Також Ярош зазначив, що поки немає точної впевненості, чи буде вторгнення в Україну.
"У даній ситуації треба користуватися старим римським гаслом: хочеш миру – готуйся до війни. Все має бути спрямоване саме на це. Не панікувати, не боятися, а готуватися до битви. Попруть – ну будемо їх вбивати. Не попруть – не вбиватимемо, все дуже просто", – розповів Ярош.
Росія готується до війни?
Росія зміцнює військовий потенціал у Криму. Десантно-штурмові та артилерійські підрозділи переозброять сучасною технікою, а на окупованому півострові відкриють нові полігони.
Крім того, Росія проведе стратегічні командно-штабні навчання під назвою "Гром". Відпрацьовуватимуться пуски міжконтинентальних балістичних ракет.
Чи вторгнеться в Україну
- США досі вважають, що Путін поки що не прийняв рішення, чи нападати на Україну. Прессекретар Білого дому Джен Псакі повідомила, що США більше не називатимуть можливе нове вторгнення Росії в Україну "неминучим".
- 3 лютого міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що загроза з боку Росії залишається, але ризику невідворотного вторгнення немає.
- Водночас голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що Захід та США своїми заявами про напад Росії на Україну "сіють паніку". Також він казав, що в Україні спеціально напружують ситуацію, озвучуючи різні дані, коли вторгнеться Росія в Україну.
- Голова Міністерства закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід вважає, що ситуація між Україною та Російською Федерацією не загострюватиметься найближчим часом.
Захід обурений позицією України
29 січня CNN з посиланням на джерела в США та Україні, а також Politico з посиланням на Puck та NatSec Daily повідомили, що між Зеленським та офіційними особами адміністрації Байдена зростає напруга на тлі розбіжностей щодо того, як інтерпретувати та публічно висвітлювати оцінки американської розвідки, в яких йдеться, що Росія може готувати великомасштабний напад на Україну.
Іноземні ЗМІ занепокоєні тим, що президент України абсолютно спокійний на тлі можливого вторгнення. Видання CNN вирішило поцікавитися в українців, як вони ставляться до ситуації, коли можливе вторгнення росіян в Україну. Виявилося що у країні немає паніки, люди живуть звичайним розміреним життям, ніхто не спустошує полиці магазинів з продуктами і не залишає країну.