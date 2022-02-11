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СЬОГОДНІ Новини політики

"Попруть – будемо їх вбивати": Ярош налякав Путіна

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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11 лютого, 09:58
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Ярош розповів, що чекає на Росію у разі вторгнення
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній лідер "Правого сектора", радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош заявив, що українська армія досить добре підготовлена на випадок раптового вторгнення з боку Російської Федерації.

Про це він розповів в інтерв'ю "24 каналу".

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За його словами, завдяки тим кадровим перестановкам, які відбулися влітку 2021 року, українська армія зараз має добрих керівників.

Також Ярош зазначив, що поки немає точної впевненості, чи буде вторгнення в Україну.

"У даній ситуації треба користуватися старим римським гаслом: хочеш миру – готуйся до війни. Все має бути спрямоване саме на це. Не панікувати, не боятися, а готуватися до битви. Попруть – ну будемо їх вбивати. Не попруть – не вбиватимемо, все дуже просто", – розповів Ярош.

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Росія готується до війни?

Росія зміцнює військовий потенціал у Криму. Десантно-штурмові та артилерійські підрозділи переозброять сучасною технікою, а на окупованому півострові відкриють нові полігони.

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Крім того, Росія проведе стратегічні командно-штабні навчання під назвою "Гром". Відпрацьовуватимуться пуски міжконтинентальних балістичних ракет.

Чи вторгнеться в Україну

Захід обурений позицією України

29 січня CNN з посиланням на джерела в США та Україні, а також Politico з посиланням на Puck та NatSec Daily повідомили, що між Зеленським та офіційними особами адміністрації Байдена зростає напруга на тлі розбіжностей щодо того, як інтерпретувати та публічно висвітлювати оцінки американської розвідки, в яких йдеться, що Росія може готувати великомасштабний напад на Україну.

Іноземні ЗМІ занепокоєні тим, що президент України абсолютно спокійний на тлі можливого вторгнення. Видання CNN вирішило поцікавитися в українців, як вони ставляться до ситуації, коли можливе вторгнення росіян в Україну. Виявилося що у країні немає паніки, люди живуть звичайним розміреним життям, ніхто не спустошує полиці магазинів з продуктами і не залишає країну.

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