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Поклонській навіть з Африкою не пощастило – зрадниця пролетіла повз Кабо-Верде

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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19 січня, 12:31
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Поклонська відмовилася від посади посла з особистих обставин
/ Фото: Колаж: Сьогодні

"Експрокурорка Криму" Наталія Поклонська, яка була призначена послом РФ у Республіці Кабо-Верде, досі не вступила на посаду. З моменту підписання указу президентом Росії Володимиром Путіним минуло вже понад три місяці.

За її словами, вона не розпочала працювати і не поїхала в африканську країну, бо в неї змінилися особисті обставини.

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"Чому я не обійняла посаду? Змінилися особисті обставини. Завжди говорила, повторю: я хочу бути корисною нашій країні. Тому я готова на будь-яку посаду, де буду корисна державі", – сказала Поклонська.

Російське МЗС підтвердило інформацію про те, що Поклонська не буде послом.

Причина могла бути й інша

Відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини, після призначення посла держава перебування має надати агреман (попередню згоду).

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"Держава, що акредитує, повинна переконатися в тому, що держава перебування дала агреман на ту особу, яку вона передбачає акредитувати як главу представництва в цій державі. Держава перебування не зобов'язана повідомляти державі, що акредитує, мотиви відмови в агремані", – говориться в статті 4 Конвенції.

Що цьому передувало

У жовтні 2021 року президент Росії Володимир Путін призначив колишню "прокурорку Криму" та ексдепутатку Держдуми Наталію Поклонську послом в африканській Республіці Кабо-Верде.

Республіка Кабо-Верде – невелика держава у Західній Африці, яка лежить в Атлантичному океані на островах Зеленого Мису (архіпелаг з 18 островів). Це колишня колонія Португалії, яка здобула незалежність у 70-х роках минулого століття. Станом на 2020 рік населення держави становило 560 тисяч осіб.

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В Україні вже відреагували

МЗС України порушило перед урядом Кабо-Верде питання про злочинну діяльність експрокурора. Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко нагадав, що вона розшукується за державну зраду та перебуває під санкціями ЄС, США, Канади і Японії.

Депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко нагадав Поклонській про те, що зрадників жодна держава не сприйматиме.

"Поясню ще раз. Зрадники, які виторгували собі паспорт в обмін на колаборантство, у жодній державі нормально сприйматися не будуть. Запам'ятай, Наташо. Це тавро. Тебе чекає Лук'янівське СІЗО. Якщо хочеш, можу плакат із пляжем підвезти, буде майже як острів. Сиди на здоров'я, кайся за всі свої гріхи", – написав він.

Окупація Криму

  • До 2014 року Наталія Поклонська працювала в органах прокуратури України. Навесні 2014 року підконтрольна Кремлю окупаційна влада півострова призначила її "прокурором Криму". Після російських виборів, які були 2016 року незаконно проведені на півострові, вона стала депутаткою Державної думи.
  • У 2018 році генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що Поклонській інкримінують не лише державну зраду, а й військові злочини. Поклонська назвала такі звинувачення абсурдними. Вона впевнена, що її просто залякують.
  • 15 грудня 2021 року Інтерпол відмовився оголошувати в розшук Поклонську.

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